Inter, deciso il futuro di Inzaghi | Si muove direttamente Zhang

L’Inter guarda al futuro di Simone Inzaghi e si muove per stabilire il destino dell’allenatore. Steven Zhang si muove in prima persona

L’Inter è impegnata su più fronti, in primis sulla corsa scudetto ma intanto questa sera va in scena la gara contro il Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I nerazzurri, però, oltre al campo, valutano il futuro e il calciomercato. I discorsi sul futuro dei calciatori, da Lautaro Martinez a quella che potrebbe essere l’opportunità Paulo Dybala, andranno avanti nel prossimo futuro, ma intanto Steven Zhang e la società hanno tutta l’intenzione di blindare un punto di riferimento assoluto per la società milanese. Ci riferiamo a Simone Inzaghi. ‘La Gazzetta dello Sport’, nella sua edizione odierna, è chiara sull’argomento: la sintonia tra allenatore e società è sempre più forte e fin dall’inizio ha portato gli esiti sperati, anche dopo l’addio di un protagonista assoluto come Antonio Conte.

Inter, Zhang blinda Inzaghi con il rinnovo

Ormai i giochi, almeno in tal senso, sembrano fatti. Il legame di Inzaghi con l’Inter è stato fin da subito idilliaco. E, sottolinea la Rosea, già con i comportamenti, prima ancora che per la gestione della squadra o i risultati sul campo. Ora, nonostante gli obiettivi siano ancora tutti in gioco, è il momento di dare consistenza a questo legame. L’Inter prepara il prolungamento fino al 2024, con l’attuale accordo che scade nel 2023. Un adeguamento anche sulle cifre ci sarà: dai 4,5 si potrà arrivare a 5, e occhio ai bonus. Ora è tempo di campo, ma la firma ci sarà in estate per blindare un tecnico che già piace a tutti.