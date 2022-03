Calciomercato, dal Barcellona all’Inter | 20 milioni con l’ok di Inzaghi

In Spagna parlano di possibile operazione tra Inter e Barcellona nella prossima sessione di calciomercato estivo. Protagonista un difensore

Dal Barcellona all’Inter. In Spagna si parla di possibile affare tra blaugrana e nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo. Protagonista un difensore tornato in Catalogna solo poco meno di un anno fa e che, evidentemente, è molto stimato da Inzaghi e soci.

Il tecnico interista, scrive non a caso ‘ElNacional.cat’, gli garantirebbe un ruolo da protagonista che al Barça non ha mai avuto nonostante le attese. E forse le promesse, quelle che lo hanno spinto a lasciare a zero il Manchester City – attualmente uno dei top club al mondo – per indossare nuovamente la maglia della squadra in cui è cresciuto. Appunto il Barcellona, e lui è Eric Garcia, difensore centrale di piede mancino.

Il possibile rinnovo di Araujo, nel mirino della Juventus come raccontatovi da Calciomercato.it, e l’arrivo ormai certo di Christensen rischiano di mettere già la parola fine all’avventura – la seconda – al Barcellona del ventunenne che ha un contratto fino al 2026, con clausola da ben 400 milioni di euro.

Calciomercato Inter, ‘solo’ 20 milioni di euro per Garcia. Ma a sinistra c’è già Bastoni

Il ‘sogno’ di Garcia è affermarsi nel Barcellona, ma l’Inter può permettergli di giocare con continuità e nella difesa a tre (modulo a lui congeniale), sostiene ‘ElNacional.cat’ dimenticando che a sinistra i nerazzurri sono già ‘coperti’ da Bastoni e Dimarco. Soprattutto dal primo, a meno di una sua cessione in estate. Garcia, per la medesima fonte, sarebbe comunque in uscita a un prezzo molto conveniente, vale a dire 20 milioni di euro.