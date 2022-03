Napoli-Milan, Tomori: “Rigore? Ho toccato Osimhen. Ci sono dieci partite”

Dopo la vittoria del Milan sul Napoli, Tomori ha commentato le chance di scudetto dei rossoneri: “Abbiamo margini di miglioramento”

È stata una vittoria pesantissima quella dei rossoneri al ‘Maradona’: Napoli KO con la rete di Olivier Giroud e squillo del Milan nella corsa scudetto.

Oltre a Spalletti e Stefano Pioli, anche Fikayo Tomori ha commentato il successo del club meneghino ai microfoni di ‘DAZN’: “Siamo felici di questa vittoria, ma abbiamo ancora dieci partite da giocare. Stasera era una partita difficile e abbiamo vinto, ma dobbiamo fare ancora di più”. Riguardo ai propri margini di miglioramento, poi, il difensore inglese ha aggiunto: “C’è margine per migliorare, ma io sono concentrato sul gioco della squadra. Ogni giorno in allenamento proviamo a giocare con un’idea e io poi la trasporto sul campo”.

L’ex Chelsea ha rivelato anche quali attaccanti si sono dimostrati più ostici da marcare: “Ci sono molti attaccanti difficili da affrontare in Italia. Osimhen che è forte e veloce, ma anche Beto, Lautaro e Dzeko“. Ai microfoni della ‘RAI’, inoltre, Tomori ha commentato anche il contatto con il centravanti nigeriano che ha scatenato le polemiche degli azzurri: “Possiamo vedere dalle immagini che ho toccato leggermente Osimhen, ma secondo me non c’era fallo. Non era un contatto falloso”.