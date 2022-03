Napoli-Milan, Bennacer-Koulibaly: subito proteste | Furia Pioli

Nei primi minuti di Napoli-Milan subito proteste da parte dei rossoneri per un contatto tra Bennacer e Koulibaly: l’episodio

Inizia subito con un episodio dubbio il big match Napoli-Milan. Sono i rossoneri a protestare per un contatto tra Bennacer e Koulibaly nell’area azzurra.

Il centrocampista algerino anticipa il difensore con la testa e poi cade a terra. Orsato lascia correre e la Var non interviene mentre la squadra ospite reclama un intervento.

Marelli a ‘DAZN’ ha commentato così l’episodio evidenziando due aspetti da tenere in considerazione: “episodio sul quale ci sarà sicuramente da discutere, molto dubbio e non da VAR, nonostante Orsato al momento del contatto fosse completamente coperto da Lobotka. Ci sono due cose da tenere in considerazione: la prima è l’anticipo netto di Bennacer con koulibaly che non riesce a fermarsi completamente, ma c’è anche da dire che non c’è nessun movimento del giocatore del Napoli verso quello del Milan”.

L’episodio ha comunque fatto scattare le proteste di Pioli che dopo qualche minuto è stato ammonito da Orsato. Il battibecco tra allenatore rossonero e arbitro si è ripetuto anche successivamente.

Napoli-Milan, Osimhen-Tomori: a protestare sono gli azzurri

Altro episodio dubbio è avvenuto poi nell’area rossonera con un intervento di Tomori su Osimhen. Anche in questo caso Orsato ha lasciato correre. Sull’episodio Marelli si è espresso così a ‘DAZN’: “Esattamente come nel primo episodio, anche su questo si discuterà molto. Il metro è più o meno lo stesso, i contatti non evidentissimi Orsato li ha lasciati correre, in entrambe le aree”