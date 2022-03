Inter, nuovo bivio per Inzaghi | "Rinuncia a Gosens o cambio modulo"

L’Inter ha recuperato elementi fondamentali per la sua rosa nell’ultima settimana, tra cui anche Robin Gosens. Nuovo bivio tattico per Inzaghi

C’è aria di ripartenza in casa Inter. Simone Inzaghi, infatti, dopo un calendario ricco di impegni probanti e complicati da gestire, ha qualche giorno in più per preparare le prossime sfide.

Contro la Salernitana è arrivata una reazione importante. Un 5-0 senza attenuanti che ha mostrato i punti di forza in rosa e permesso a Nicolò Barella e Lautaro Martinez di tornare ai loro livelli abituali. Da considerare, però, anche e soprattutto, il rientro di elementi preziosi nelle rotazioni di Inzaghi che spesso non ha avuto cambi all’altezza dei titolari. Robin Gosens, in pochi minuti, si è già preso Inter e tifosi, praticamente il pacchetto completo. E il pezzo forte del repertorio: non il gol, ma un inserimento degno dei fasti dell’Atalanta e un assist per Edin Dzeko fin troppo ghiotto per fallire l’ennesimo gol della serata. Un’arma letale che Inzaghi ha tutta l’intenzione di sfruttare, ma bisognerà capire con quale incastro tattico.

Inter, Inzaghi e il nuovo bivio tattico: come far coesistere Gosens e Perisic

In pratica, ora l’interrogativo è uno solo: Perisic (in gran forma) e Gosens possono coesistere? A dare una risposta, o meglio delle alternative, ci prova Paolo Condò nel suo editoriale per ‘Repubblica’: “Gosens, va nella casella di Perisic, a sua volta e da tempo l’uomo più in forma. Fin da Liverpool al tecnico spetta la scelta tra lo status quo tattico, con la parziale rinuncia al rinforzo, e un rimescolamento (difesa a quattro con Gosens terzino e Perisic attaccante?) rischioso, ma dall’alto potenziale”. Insomma un nuovo bivio tattico si prospetta per Inzaghi, virtuoso del 3-5-2, ma, soprattutto a partita in corso, l’utilizzo della difesa a quattro potrebbe rivelarsi arma fondamentale per creare superiorità numerica sugli esterni.

Una coesistenza, in realtà, potrebbe avvenire anche senza cambio di modulo, con Gosens laterale mancino e Perisic tra i due attaccanti o in un ipotetico tridente offensivo. Nuove ipotesi tra cui Inzaghi dovrà barcamenarsi, ma vivendole – probabilmente – come dolci problemi con un’Inter che ora convive anche con l’abbondanza.