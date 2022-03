Calciomercato Juventus, offerta migliorata: lo portano via al Napoli

Il Napoli potrebbe farsi beffare dalla Juventus su un obiettivo di mercato che insegue da diversi mesi

Non è un momento particolarmente fortunato in casa Napoli dopo la sconfitta di ieri sera. La formazione di Luciano Spalletti, data come favorita nel big match contro il Milan del Diego Armando Maradona, è stata condannata dalla rete decisiva di Olivier Giroud che l’ha fatta scivolare nuovamente al terzo posto.

Nulla di compromesso, visto che il primato dista ancora tre punti e che il calendario degli azzurri – almeno sulla carta – sembra essere meno proibitivo rispetto a quello dei rossoneri. Anche se, a causa della partita contro il Bologna che presumibilmente verrà recuperata nel mese di aprile, l’Inter potrebbe ipoteticamente tornare ad essere la capolista del campionato italiano. In attesa di scoprire se in un finale di stagione che si preannuncia appassionante anche la Juventus rientrerà o meno in corsa per la lotta scudetto, c’è una partita che il Napoli sta giocando con i bianconeri fuori dal rettangolo verde. Ma in questo caso, rispetto all’attuale situazione di classifica, sembra proprio che il club juventino abbia già operato un sorpasso inaspettato.

Calciomercato Napoli, Juventus in avanti per Mathias Olivera

Uno dei grandi obiettivi dello scorso gennaio su cui il Napoli aveva lavorato assiduamente, è Mathias Olivera. L’esterno mancino di proprietà del Getafe è stato individuato dal club partenopeo come potenziale titolare del futuro per la fascia sinistra, attualmente occupata dall’instancabile Mario Rui. Una trattativa che sembrava essere ben imposta, ma che – come rivelato dall’agente dell’esterno uruguaiano sulle pagine di Calciomercato.it – era stata posticipata al prossimo giugno.

Sul classe 1997, difatti prenotato dal Napoli, è spuntato da qualche giorno il clamoroso interesse dalle Juventus. Per questo motivo il Getafe ha dato il via ad una vera e propria asta di mercato, che secondo quanto riferito da ‘El Gol Digital’ vedrebbe in vantaggio i bianconeri. Sebbene il primo vero approccio fosse stato portato avanti con il club di Aurelio De Laurentiis, la società spagnola premierà l’offerta più alta che in questo momento si rispecchia più con le intenzioni economiche della famiglia Agnelli.