Calciomercato Milan, trequartista a costo zero | ‘Scippo’ ai rivali scudetto

Il Milan si guarda intorno anche per la prossima stagione quando andrà rinforzata la zona offensiva tra trequarti ed attacco. Una occasione potrebbe arrivare dai rivali in Serie A

La trequarti del Milan non ha sempre risposto al meglio nel corso di questa stagione. Al di là di Rafael Leao, che ha mostrato una grande continuità di rendimento oltre che una crescita impressionante dal punto di vista personale, gli altri interpreti hanno convinto solamente a tratti. Rebic infatti è stato fin qui quasi un fantasma, a causa anche di diversi problemi fisici, l’accoppiata di esterni destri Saelemakers-Messias si è alternata non sempre con buoni riscontri mentre Brahim Diaz dopo l’inizio folgorante ha presentato un calo di prestazioni evidente e netto ancora in via di risoluzione.

In particolare il crollo dello spagnolo nel ruolo di trequartista centrale alle spalle della prima punta ha messo in difficoltà il gioco del Milan in alcune fasi della stagione, considerando anche la quasi totalità di alternative in quella zona di campo, ridotte di fatto agli adattati Kessie e Krunic, non di certo due fantasisti. Ecco perchè in estate il Milan potrebbe guardarsi intorno, a caccia di un altro calciatore abile, brevilineo e fantasioso che possa andare a dire la sua tra le linee, alle spalle di un centravanti.

Calciomercato Milan, affare low cost dal Napoli: Mertens jolly per l’attacco

L’idea giusta, ma solo a determinate condizioni e con i giusti incastri, potrebbe arrivare proprio da una rivale scudetto come il Napoli. Si tratta di Dries Mertens, finito dietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti, pur mantenendo una certa importanza all’interno dello spogliatoio azzurro, e col contratto in scadenza a giugno 2022. Qualora l’opzione per il rinnovo non fosse esercitata e De Laurentiis non mettesse sul piatto un altro tipo di accordo, il belga diventerebbe occasione low cost.

A parametro zero la sua esperienza, i suoi gol e la sua enorme qualità potrebbero far comodo anche al Milan, seppur per età non in linea col progetto attuale: Mertens infatti potrebbe giocare in tutti i ruoli della trequarti, ed anche da punta in caso di emergenza. Naturalmente il belga vorrebbe restare a Napoli anche se andrebbe ritoccato verso il basso lo stipendio da circa 4 milioni di euro a stagione, fattore che invece con un contratto da un anno più un secondo di opzione potrebbe essere affrontato più agevolmente dal Milan. La partita resta aperta, Mertens vuole gli azzurri e il finale di stagione potrebbe decidere il suo futuro. In caso di addio gli estimatori non mancherebbero.