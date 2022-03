Leonardo ‘stregato’: l’offerta monstre convince il Milan e spiazza la Juve

Il Psg e Leonardo stregati dal calciatore del Milan: da Parigi pronta un’offerta monstre e l’affare potrebbe spiazzare la Juventus

Primo in classifica, capace di battere le rivali per lo scudetto. Con il successo di ieri contro il Napoli, il Milan ha lanciato un messaggio chiaro al campionato.

La vittoria del ‘Maradona’ arriva dopo quella nel derby di campionato e potrà essere un trampolino di lancio importante per i rossoneri. Una squadra che a Napoli ha dimostrato di essere in grande forma, sia dal punto di vista fisico che mentale. Diversi gli uomini di Pioli che hanno sfoderato una prestazione importante e, oltre ai ‘soliti noti’ Theo Hernandez e Leao, è Bennacer ad essersi preso la scena. Il centrocampista algerino ha sfoderato una partita sopra la media, confermando il suo periodo d’oro. Una prestazione che ha confermato l’opinione che aveva di lui Leonardo. Il dirigente del Paris Saint-Germain lo segue da tempo e avrebbe voluto portarlo a Parigi già in passato.

Calciomercato Milan, Leonardo punta Bennacer: lo scambio

Per arrivare al centrocampista algerino, secondo quanto riporta ‘Calciomercatoweb.it’, Leonardo sarebbe pronto a sacrificare Leandro Paredes. L’argentino, ex Roma, è un vecchio pallino dei rossoneri ma da tempo è anche sul taccuino della Juventus. I bianconeri sarebbero quindi tagliati fuori in caso di scambio, anche se la risposta positiva del Milan sarebbe tutt’altro che scontata.

Maldini, infatti, sta lavorando al rinnovo di contratto di Bennacer e vorrebbe blindare l’ex Empoli. Una sua cessione non è nei piani per l’estate dei rossoneri a meno che non arrivi una proposta irrinunciabile. Almeno cinquanta milioni di euro la cifra che potrebbe far traballare il Milan. L’ipotesi resta sul tavolo ma intanto Pioli si gode l’algerino.