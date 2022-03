Calciomercato Inter, scambio col flop: ritorno choc e Juventus ko

Cambio di rotta per l’attacco dell’Inter che si è sbloccato per bene contro la Salernitana. Per l’estate si pensa ad un pallino che non passa mai di moda

Sprint in attacco per l’Inter con Lautaro Martinez e Dzeko che hanno interrotto la crisi del gol con cinque reti totali in due nella sfida stravinta contro la Salernitana. Così facendo gli attaccanti nerazzurri hanno chiuso un periodo buio attraversato in questo inizio di 2022 e sperano di proseguire su questa strada anche nelle prossime sfide. Intanto Marotta e soci pensano anche alle questioni di calciomercato, con uno sguardo già proiettato a quella che sarà la prossima annata, quando qualcosa anche in zona avanzata potrebbe cambiare ancora.

In entrata potrebbe tornare di moda un vecchio pallino già accostato all’Inter in diverse circostanze nelle scorse sessioni di calciomercato. Si tratta di Marcus Thuram figlio dell’ex difensore della Juventus, Lilian. Attaccante che per caratteristiche non rappresenta una vera e propria prima punta e che al contrario ama partire dalla fascia per accentrarsi nelle zone centrali dove poi rischia di essere maggiormente pericoloso. Si tratterebbe di un jolly non presente nell’organico dell’Inter, e che potrebbe cambiare gli equilibri.

Calciomercato, Thuram ancora nelle idee dell’Inter: spunta lo scambio

Il classe 1997 francese nato a Parma non ha nelle corde il gol, e complessivamente non sta vivendo la sua miglior stagione carriera con la maglia del suo Borussia Moenchengladbach. Thuram, che piaceva anche alla Juventus, è in scadenza di contratto nel 2023 con i tedeschi e potrebbe partire, a 12 mesi dalla fine del rapporto, per circa 15 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato dai colleghi di ‘interlive.it’, nell’ottica di una prima offerta l’Inter potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Valentino Lazaro, esterno destro che ha floppato in passato in nerazzurro e che ora vive un prestito secco al Benfica. L’austriaco è in grado di giocare a tutta fascia soprattutto in ottica di assistenza nei confronti dei compagni ed ha inoltre già giocato al Borussia. Lazaro pur essendo apprezzato dal Gladbach potrebbe non bastare: i teutonici infatti in caso di addio di Thuram gradirebbero maggiormente un’offerta completamente cash.