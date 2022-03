Napoli-Milan, Spalletti: "Io domattina sono qui. Se non si reggono le pressioni..."

Luciano Spalletti ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan: “Se non reggi le pressioni devi spostarti un po’ più in là”

Era una partita decisiva per le sorti di questa stagione, con uno stadio ‘Maradona’ pieno e pronto a spingere la squadra: gli azzurri, però, non sono riusciti a ripetere quanto fatto contro la Lazio e hanno subito una sconfitta pesante.

Luciano Spalletti ha commentato la vittoria del Milan contro il suo Napoli ai microfoni di ‘DAZN’.

SCONFITTA – “Possiamo iniziare che loro hanno vinto e noi abbiamo perso. Cosa è mancato? Non è mancato quasi nulla. Nel seconda metà del primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e nel secondo tempo siamo rientrati sbagliando ancora troppo per quelle che sono le nostre qualità, non siamo stati incisivi, abbiamo preso gol e abbiamo perso la partita”

NAPOLI-MILAN – “Dopo la prima mezz’ora e all’inizio del secondo tempo lo sviluppo è stata una cosa normale. Dovevamo creare qualche apprensione in più, non si è creato molto, mentre il palleggio c’è stato. Dentro l’area di rigore abbiamo avuto tantissime palle da imbucare con inserimenti dalla linea di fondo, non siamo mai riusciti a trovare l’uomo davanti alla porta ed è finita così”

MANCANZE – “Quando hai una caratteristica e una qualità e la eserciti, poi perdi altre qualità. Sicuramente ci è mancato quel talento che abbiamo, alcuni giocatori li abbiamo recuperati ma non stanno ancora bene perché sono stati fermi da un lungo periodo: Lozano, Anguissa, Fabian viene da una pubalgia e dobbiamo un po’ gestirlo. La partita però per larghi tratti è stata fatta bene”

SOVRACCARICO ASPETTATIVE – “Non lo so, questo lo dica lei nella sua analisi. Io posso dire che se tu giochi per la parte alte della classifica come stasera il livello di tensione sale e se non sai reggere le pressioni e le tensioni diventa quasi impossibile vincere. Ci sono dei caratteri, delle anime fatte in un modo e delle anime fatte in un altro. Bisogna mantenere quelle che sono le nostre qualità, in larghi tratti di partita ci siamo riusciti e in altri no. Se non reggi le pressioni devi spostarti e andare un po’ più in là. Io domani mattina sono qui un altra volta, se credi che non arrivi qui con l’allenamento preparato hai perso”