Napoli-Milan, probabili formazioni | Ibrahimovic in agguato

Le ultime sulle probabili formazioni di Napoli-Milan, gara della 28a giornata di Serie A in programma stasera; Ibrahimovic è in agguato

Napoli e Milan si incontrano stasera al Maradona per una sfida dal sapore di scudetto. Con l’Inter rilanciatasi dopo la goleada rifilata alla Salernitana, stasera Spalletti e Pioli cercano i tre punti per continuare la corsa al vertice della classifica. Calciomercato.it offre le ultime sulle probabili formazioni della gara della 28a giornata di Serie A.

Il Napoli, almeno per la panchina, recupera Anguissa e Lozano che hanno svolto lavoro col gruppo per due giorni di fila. In mediana Lobotka sembra favorito su Demme per affiancare Fabian Ruiz, mentre alle spalle di Osimhen dovrebbero agire uno tra Politano ed Elmas con i titolarissimi Zielinski e Insigne. Il Milan dovrebbe convocare finalmente Ibrahimovic ma difficilmente ci sarà Romagnoli. In difesa spazio a Kalulu accanto a Tomori, mentre in attacco dovrebbe partire Giroud prima punta.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Napoli-Milan, in programma stasera alle 20,45:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemakers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli