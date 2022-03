Napoli-Milan, Pioli non ci sta: “Sarebbe più corretto”

Al termine di Napoli-Milan arrivano le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli: le dichiarazioni nel post gara

Il Milan vince a Napoli e si prende il primato solitario in classifica. Nel post gara a ‘DAZN’ Stefano Pioli commenta il successo del ‘Maradona’.

SINISTRA -“Nella catena di sinistra abbiamo fatto bene. Doveva essere Tonali a coprire Theo. Sulla sinistra abbiamo caratteristiche di forza e qualità, dobbiamo tenere in fase difensiva, ma ad oggi sono più i vantaggi”.

KALULU – “E’ stata una partita difficile, loro hanno provato ad essere aggressivi. Spesso Kalulu ha affrontato uno contro uno Osimhen e lo ha fatto bene. E’ normale che in queste partite, senza palla bisogna lavorare tanto e i nostri giocatori lo hanno fatto bene. E’ uno scontro diretto, siamo contenti, ma il nostro cammino è ancora lungo”.

CENTROCAMPO -“Abbiamo cercato di essere aggressivi sui due mediani e lavorare dietro di loro. Siamo stati dentro la partita dall’inizio alla fine, soffrendo. E’ stata una bella partita, una buona prestazione ma ora arrivano due partite molto delicate e concentriamoci su queste”.

MALE CON LE PICCOLE – “Abbiamo fatto meno bene e dobbiamo migliorare perché da qui alla fine non abbiamo molti scontri diretti. Non nominerei lo Spezia in queste sconfitte, non doveva finire così, ma in altre partite non dovevamo rischiare di non vincere. Non siamo perfetti e qualche difficoltà ce l’abbiamo ma ora è il momento di dimostrare che abbiamo imparato la lezione. Nelle prossime partite sarà importante atteggiamento e qualità”.

Napoli-Milan, Pioli: “L’Inter è la favorita”

GIROUD – “L’idea era di inserire giocatori di spessore, che avevano già vinto qualcosa e sapevano cosa significa lavorare per vincere. C’è bisogno di persone di spessore e ci è bastata una videochiamata per capire che persona avevamo di fronte. L’idea è avere giocatori forti. L’obiettivo era inserire persone di livello”.

FAVORITA – “E’ l’Inter, perché è molto forte e perché la classifica è ancora virtuale. Dispiace che ci siano recuperi: credo che sarebbe più corretto che tutti avessero tutte le stesse partite giocate”.