Napoli-Milan, mea culpa Insigne: “Così non ci ricorderà nessuno”

Lorenzo Insigne ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Milan: le parole del capitano azzurro

Delusione Napoli che perde in casa contro il Milan quello che era uno scontro scudetto. Al termine del match Lorenzo Insigne ha analizzato la partita a ‘DAZN’.

DEMERITO – “Sicuramente molto demerito da parte nostra, anche se abbiamo lottato. Dispiace perché c’era tanta gente che ci ha sostenuto oggi: non aver fatto gioire i nostri tifosi è il nostro rammarico”.

SNODO CRUCIALE – “Sapevamo che oggi era una grande occasione e l’abbiamo sprecata. Ora non possiamo piangerci addosso: mancano tante partite, dobbiamo rimanere concentrati e fare meglio di stasera”.

SPOGLIATOIO – “Meglio parlare domani e analizzare a mente fredda quello che è successo stasera”.

RESTARE NELLA STORIA – “C’è tanta voglia ma se giochiamo come stasera non ci ricorderà nessuno. Dobbiamo rimanere tranquilli, continuare a lavorare e fare molto meglio di stasera”.

DA COSA RIPARTIRE – “Dobbiamo ripartire dalle cose buone. Dobbiamo analizzarla con il mister e ripartire così. Fa male, dispiace tantissima ma per spiegarlo a parole è difficile. Dobbiamo continuare a lavorare: mancano tante partite e possiamo fare ancora belle prestazioni come stasera che non abbiamo fatto bene, io per primo”.