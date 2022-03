“Non deve vedere il campo”: Napoli-Milan, stroncatura eccellente

I tifosi si scatenano per la prestazione di un big in Napoli-Milan, la sentenza è spietata: “Non deve vedere il campo”

Il Milan espugna il ‘Maradona’ e vola al primo posto in classifica. A decidere una rete di Giroud ma anche la prestazione sotto tono di alcuni dei big della squadra di Spalletti.

Gli azzurri dopo un buon avvio di gara, hanno lasciato il campo ai rossoneri che nel secondo tempo hanno trovato la rete delle vittoria. Tra i peggiori in campo, almeno per il popolo social, Lorenzo Insigne. Tanti i palloni sbagliati dal capitano dei partenopei, compreso quello da cui poi è nata la punizione che ha generato il gol di Giroud.

Un match decisamente deludente per il 24 del Napoli che è terminata con la sostituzione: Spalletti ha tirato fuori dal campo Insigne, inserendo Elmas. Del resto sui social i tifosi chiedevano il cambio già dalla fine del primo tempo. “Non deve scendere in campo” sentenzia un sostenitore dei partenopei ed un altro ‘rinnega’ l’attaccante: “Non è il mio capitano”. Insigne, oltre alla prestazione negativa, paga anche la scelta dell’addio a fine stagione per andare in Canada. Una decisione che ritorna spesso nei tweet di critica.

Eccone alcuni:

#insigne pessimo e chi lo difende non capisce nient e di calcio niente di sport e fa solo il male di questa tifoseria #NapoliMilan — capitano Ala Triste (@MonacoDiMonza) March 6, 2022

Io di vedere Insigne e Zielinski giocare così fino a fine anno non ho proprio voglia. — Michele Pappacena (@mike__mania) March 6, 2022

le palle perse da #Insigne stasera ci stanno intossicando la partita! Polli #NapoliMilan — Santo Subito (@Peri_Neo) March 6, 2022

Si ma devi togliere Insigne. Nel senso che in campo non ci deve entrare proprio. — gaia (@newromantici) March 6, 2022

Goal preso su punizione creata dalla combo palla regalata agli avversari da Insigne + fallo inutile di Insigne ✔️ — Simone Boni (@jesuisboni_) March 6, 2022