Out per Napoli-Milan, Pioli perde il centrocampista: ecco cosa è successo

Stefano Pioli non potrà contare sul centrocampista per un guaio muscolare. Sarà out nel match contro il Napoli

Niente Napoli-Milan per Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese non siederà nemmeno in panchina per il match del Maradona, valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

Il calciatore si è fermato ieri, durante l’ultimo allenamento, prima della partenza per la Campania. L’ex Chelsea ha subito una lesione miofasciale dell’adduttore lungo destro.

Pioli può comunque sorridere per il ritorno a disposizione di Zlatan Ibrahimovic, che siederà in panchina. Non ci sarà, invece, come era noto, Alessio Romagnoli, che non ha recuperato dal problema agli adduttori.