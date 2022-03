Napoli-Milan, quante sfide sul mercato: da Theo Hernandez a Leao

Napoli-Milan sarà una sfida scudetto ma anche un incrocio che in questi anni ha animato il calciomercato tra retroscena e colpi di scena

Stasera al ‘Maradona’ va in scena una delle partite più importanti e attese della stagione. Napoli-Milan si giocano una fetta bella grossa di scudetto, dal momento che le due squadre sono appaiate e devono rispondere al ritorno alla vittoria dell’Inter. I rossoneri sono in un momento complicato, gli azzurri invece arrivano dai tre punti all’ultimo secondo in casa della Lazio.

Pioli e Spalletti, è una sfida anche tra due allenatori che giocano bene e che hanno mostrato un bel calcio lungo tutta la stagione. Ma con undici partite rimaste, ogni punto può essere importante e soprattutto negli scontri diretti con uno testa a testa così. In queste ultime sessioni però Napoli e Milan si sono incontrate e scontrate più di una volta con quelli che ora sono dei veri e propri big. A volte i duelli si sono risolti a favore dei rossoneri, a volte dei partenopei. Come Theo Hernandez, ma non solo.

Napoli-Milan, sfida tra scudetto e calciomercato: da Theo a Leao e non solo

Come ricorda ‘Area Napoli’, nell’estate del 2019 gli azzurri avevano praticamente chiuso con il Real Madrid per Theo Hernandez. Il terzino in francese in quel caso ha scelto però di preferire il Milan, anche e soprattutto per la presenza di un idolo come Paolo Maldini. Una decisione che col senno di poi si è rivelata corretta, con una prima beffa. Poco dopo la vicenda Lozano, che piaceva molto al Milan di Maldini e Boban, battuti però da Carletto Ancelotti che lo ha poi portato a Napoli. Il messicano è partito benino, poi si è un po’ perso anche a causa di un po’ di sfortuna negli infortuni.

Infine l’arrivo di Anguissa al ‘Maradona’, un capolavoro di Giuntoli per la formula e le cifre in relazione alla resa del calciatore: 500mila euro più 15 milioni per il diritto di riscatto. Il centrocampista era anche nel mirino dei rossoneri. Nel 2019 i retroscena ci riportano anche a un altro colpo del Milan che interessava anche al Napoli e si tratta di Rafael Leao. Il portoghese ha scelto di sbarcare a Milanello. Due a due il conto dei colpi, dei gol segnati all’altra squadra sul mercato. In attesa di quelli più importanti sul campo.