Milan, Papin approva l’acquisto: “Lo adoro, è fantastico. Stupito da Kalulu”

Le parole di Jean-Pierre Papin sul Milan. L’ex attaccante ha parlato dei calciatori francesi in rossonero ma anche dei due possibili colpi dalla Ligue 1

Lunga intervista di Jean-Pierre Papin a La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, protagonista con la maglia del Milan nei primi anni ’90, ha chiaramente parlato della squadra rossonera.

Attenzione particolare rivolta ai francesi nella rosa di Stefano Pioli: “Il Milan sta tornando grande anche negli uomini. Pioli ha una rosa importante e il turnover tocca a tutti, anche a chi ha vinto e segnato tantissimo come Ibra e Giroud. Olivier sa lasciare il segno quando la posta in palio è alta. Vedrete che comincerà a fare gol anche in trasferta”.

Francesi in rossonero – “Di Maignan ho sempre detto che avrebbe fatto grandi cose. Mi pare abbia avuto una sola serata storta finora. Hernandez mi ha impressionato anche in nazionale, che personalità. Kalulu però è quello che mi ha stupito di più”.

Milan, doppio colpo dal Lille: il parere di Papin

Il Milan, come vi stiamo raccontando ormai da settimane, è intenzionato a puntare con forza ancora una volta su calciatori che militano in Ligue 1. Non è un segreto che gli obiettivi per centrocampo e attacco sono Renato Sanches e Sven Botman: “Il primo lo adoro, centrocampista fantastico. Uno da box to box con una tecnica eccellente e una fisicità importante. Botman mi ricorda Kjaer: non è molto veloce ma è potente, bravo di testa e sa leggere l’azione”.