Milan, la scelta per l’attacco | “Niente Belotti, arriva dalla Francia”

Tanti i nomi sul tavolo per il Milan. Il giornalista non ha alcun dubbio: ecco l’attaccante giusto su cui Maldini dovrebbe puntare

In estate il Mil an di Paolo Maldini sarà protagonista sul mercato. I rossoneri, dopo l’immobilismo di gennaio, sono pronti ad acquistare almeno un giocatore per ruolo.

Idee chiare per il club di via Aldo Rossi, pronto a regalare al suo mister Sven Botman. Con il difensore, il Milan, come vi abbiamo raccontato, ha trovato un’intesa per un contratto da circa tre milioni di euro netti a stagione. Serve l’intesa con il Lille ma gli ottimi rapporti tra i due club e il sì da parte del giocatore, che ha rispedito al mittente l’offerta del Newcastle, fa ben sperare il Milan.

A centrocampo l’idea principale continua ad essere quella di Renato Sanches ma non è l’unica. Sulla trequarti si è tornati a pensare a Malinovskyi, come ammesso dal giornalista, Andrea Longoni, ai microfoni di ‘TopCalcio24’: “Per l’ucraino qualcosina c’è, mentre escluso categoricamente che possa arrivare in rossonero Koopmeiners – afferma il giornalista – Per il centrocampo, resta viva la pista Renato Sanches, ma il Milan non vuole andare oltre i 15/18 milioni di euro”.

Calciomercato Milan, il punto sull’attacco: parla Longoni

Discorso alquanto diverso per l’attacco, in cui le idee non sono ancora molto chiare. Sono tanti i profili sul tavolo ma il Milan attende la decisione di Zlatan Ibrahimović, che verosimilmente arrivare tra fine marzo ed inizio aprile, quando ci saranno certezze sul futuro della sua Nazionale ai Mondiali.

Nell’ultimo periodo è tornato ad essere accostato al Milan, Andrea Belotti. L’attaccante va in scadenza di contratto e rappresenta dunque un’opportunità. Il parere di Longoni è alquanto chiaro: “Belotti lo vedo più all’Atalanta che al Milan, nei mesi scorsi per la dirigenza rossonera non era un profilo interessante. Se arriva a zero, è una terza scelta dietro Giroud. Serve uno come Scamacca, che potrebbe davvero far fare il salto di qualità. Icardi una anno fa era stimato dal Milan, prima delle questioni private che lo hanno interessato. Adesso, non escludo che possano prenderlo, in prestito, dal Paris Saint-Germain. Però, è una scommessa”.