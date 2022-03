Calciomercato Serie A, regalo dal Chelsea: la scelta ricade su Ziyech

Regna incertezza al Chelsea dopo l’addio di Abramovich: alcuni big della rosa di Tuchel potrebbero partire in estate, le grandi della Serie A sono in agguato

E’ sicuramente la notizia della settimana, almeno in Inghilterra: l’addio di Roman Abramovich alla presidenza del Chelsea dopo 19 anni.

Il magnate russo ha deciso di vendere il club campione d’Europa e già sono iniziate le speculazioni sul futuro societario dei ‘Blues’. Nel Regno Unito in tanti mettono a rischio la competitività della formazione londinese, che sotto la gestione Abramovich ha vinto praticamente tutto sul palcoscenico nazionale e Internazionale, con il recente trionfo nel Mondiale per club dopo il successo dello scorso giugno in Champions League.

Il passaggio di mano del sodalizio di ‘Stamford Bridge’ potrebbe influire anche sulle mosse di mercato, con alcuni big della rosa di Tuchel in bilico. Ad iniziare da Christensen, sul quale rimane forte l’interesse soprattutto del Barcellona in Spagna. I catalani – stando alla stampa iberica – avrebbero trovato l’intesa con il difensore danese, in scadenza di contratto a giugno e in Italia accostato a Inter e Milan.

Calciomercato Juve, Milan e Inter: Ziyech il sogno per le big di Serie A

Nei radar delle milanesi la scorsa estate, soprattutto in chiave nerazzurra dopo l’addio di Lukaku, era finito anche Timo Werner che non riesce a trovare continuità in quel di Londra. Stessa sorte per Pulisic: malgrado l’oneroso investimento per prelevarlo dal Borussia Dortmund nel 2019, l’americano ha finora deluso nella sua esperienza in Premier League e di tanto in tanto il suo nome torna d’attualità per la trequarti della Juventus.

Nel sondaggio promosso sulla chat Telegram di Calciomercato.it, è Hakim Ziyech a ‘trionfare’ rispetto ai tre compagni di squadra. Ai nostri utenti abbiamo chiesto quale fosse il big del Chelsea che vorrebbero vedere per la prima volta in Serie A in caso di divorzio con il club campione d’Europa, con il fantasista della nazionale marocchina che con il 37% dei voti si è lasciato preferire rispetto alla concorrenza appunto di Christensen, Werner e Pulisic. L’ex gioiello dell’Ajax, in passato vicinissimo alla Roma, nell’ultima sessione estiva del mercato era stato sondato dal Milan in Italia.