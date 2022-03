Allarme Juventus, Marotta chiama Dybala | Svelato il contenuto della telefonata

Allarme di calciomercato in casa Juventus, Marotta chiama Dybala, svelato il contenuto della telefonata

L’Inter insidia la Juventus nella trattativa del rinnovo per Dybala. Il clima in casa bianconera non sembra disteso e la sensazione è che ci vorrà ancora tempo per decidere il futuro del giocatore. Intanto Marotta si muove per tentare la beffa di calciomercato.

Per ora, riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, l’agente Antun e Marotta si sarebbero limitati a un contatto telefonico, in cui il nerazzurro avrebbe ribadito l’interesse del suo club per Dybala trasferendo al procuratore il gradimento dell’allenatore. Simone Inzaghi è infatti da sempre un grande estimatore dell’argentino e sarebbe felice di poterlo allenare. Il messaggio lanciato è quindi semplice e chiaro: se salta tutto con la Signora, l’Inter è pronta ad approfittarne.

L’agente per ora si sarebbe limitato a incassare i complimenti e ringraziare, rimandando altri discorsi a dopo il confronto con la Juventus, previsto a metà della prossima settimana. I milanesi non possono permettersi di arrivare alla prima offerta bianconera (8 milioni più 2 di bonus fino al 2026) ma se ci sarà una proposta al ribasso allora potranno entrare in gioco.

Calciomercato Inter e Juventus, Antun in Italia: le ultime su Dybala

Ora i bianconeri non sembrano intenzionati ad andare oltre i 7 milioni (più bonus) e per tre anni invece che quattro. E’ quindi probabile che giovedì, il giorno dell’incontro, si riparta da queste cifre. Antun, dal canto suo, potrebbe prendere tempo e valutare le alternative. Oltre all’Inter e al Tottenham, negli ultimi giorni avrebbero chiesto informazioni anche l’Atletico Madrid e il Barcellona.

Classe 1993, Dybala ha il contratto in scadenza a giugno e sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua carriera, complicata dai tanti infortuni che ne stanno limitando le prestazioni. Nonostante i problemi, finora si è messo in mostra con 6 assist e 12 gol in 27 presenze totali.