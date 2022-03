Juventus, derby Inter-Milan per Dybala | Ma c’è un’offerta a sorpresa

La Juventus è alle prese con il futuro di Paulo Dybala. In caso di mancato accordo per il rinnovo, non ci sono solo Inter e Milan sull’argentino

Paulo Dybala è il centro della Juventus. Una frase che abbiamo sentito, letto e pronunciato diverse volte negli ultimi anni, ma quasi sempre in riferimento alle prestazioni sul campo.

Da accentratore della manovra offensiva bianconera ora la Joya è diventato (quasi) un caso. Da mesi, infatti, si parla del possibile rinnovo di contratto per l’argentino, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Non solo per le alte richieste del calciatore o per i tanti infortuni che hanno limitato la continuità e le prestazioni dell’ex Palermo, ma perché la dirigenza, in ogni caso, ha ritardato le trattative per i prolungamenti. E ora cosa succede? Intanto, la notizia è che Jorge Antun, agente di Dybala, incontrerà la Juventus nella prossima settimana. Poi sarà tempo di capire cosa fare insieme e alla finestra ci sono diversi club. Vi abbiamo riportato già da stamattina il punto su tutti i club interessati all’argentino, con un occhio anche a Inghilterra e Spagna. Un’offerta in particolare è già stata palesata per l’attaccante.

Calciomercato Juventus, non solo Inter e Milan per Dybala

Se alla fine rottura con la Juventus sarà, con la dirigenza dei torinesi che non sembra intenzionata ad avanzare proposte al rialzo, occhi sempre puntati in Italia. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, infatti, Inter e anche il Milan restano alla finestra, fiutando il grande colpo. Antenne dritte, però, anche in Spagna dove, secondo il quotidiano, una proposta ci sarebbe già. Si tratta del Betis Siviglia, grande estimatore della Joya e che sta cercando di anticipare tutti per l’ex Palermo. Ma prima, ovviamente, tocca alla Juventus, sapendo che per uno come Dybala, a zero, c’è sempre la fila.