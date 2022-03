ROMA

Rui Patricio 6,5: l’Atalanta tira in porta pochissimo, si fa trovare pronto su Freuler e poi ordinaria amministrazione. Ha personalità, si fa sentire parecchio quando la difesa abbassa la concentrazione.

Mancini 6,5: ha una grande occasione all’inizio nella specialità della cosa, il colpo di testa da corner, ma Musso è subito pronto. Poi ancora occasioni, finisce senza ammonizioni e pare un miracolo di questi tempi. Prestazione di ottimo livello stasera.

Smalling 7: riferimento imprescindibile, a volte dominante e pure con un paio di situazioni in cui si trova addirittura in avanti. Con lui in campo la musica è evidentemente diversa. È attento, concentrato, il fisico e l’anticipo quando serve.

Kumbulla 6,5: arcigno, morde le caviglie di Pessina e Hateboer, li sfida senza troppi fronzoli e spesso esce vincitore anche se fa qualche errore potenzialmente letale. Deve ridurre al minimo questi svarioni per diventare giocatore importante.

Karsdorp 6,5: quando si trova a difendere in area qualche apprensione la crea, ma ha spazio per liberare la sua corsa. Bravo e pronto a recuperare il pallone e lanciare in maniera perfetta per Zaniolo sul gol. Poi continua a mostrare qualche limite, ma la sua prestazione difensiva è di buonissimo livello. Dall’83’ Ibanez sv

Pellegrini 6,5: gioca con intelligenza, cerca di posizionarsi basso per rompere il palleggio dell’Atalanta e riproporsi anche senza palla. Meno vistoso del solito ma molto prezioso, peccato per il controllo sbagliato che poteva mandarlo a tu per tu con Musso. Sale nel finale. Dall’83’ Sergio Oliveira sv

Cristante 6,5: sta crescendo, è in un periodo in cui sta trovando fiducia anche fisicamente, nel primo tempo tiene tutto e tutti sotto controllo permettendo alla Roma di essere efficace nel pressing. Poi resta attento, non soffre granché perché l’Atalanta palleggia ma senza fare male.

Zalewski 6,5: altra chance da titolare per il ragazzino di Tivoli, stavolta in un big match. Segnale che Mourinho ci crede e fa anche bene. Si presenta con un dribbling secco che esalta l’Olimpico, poi altre ottime giocate. Anche in difesa sembra già più smaliziato della sua età, va spesso in anticipo o bene in contrasto con i tempi e il corpo. Dal 62′ Vina 5,5: il livello si abbassa, soprattutto tecnicamente.

Mkhitaryan 7: solita qualità, a centrocampo è lui che crea superiorità con le sue giocate. A livello di qualità – tecnica e non solo – nello stop e nella scelta, mai a caso, resta una spanna sopra a tutti gli altri in campo. Palla meravigliosa che mette in porta Pellegrini, non preciso. Il rosso finale non cambia nulla.

Zaniolo 7: ha voglia e lo dimostra, lo mette in campo in ogni giocata in cui cerca soprattutto di essere lucido ed efficace. Non sempre lo è, ma i suoi strappi spesso spezzano l’Atalanta ed è bravissimo nello stop sul lancio di Karsdorp, intelligente a cercare Abraham per il gol. Dal 75′ Veretout sv

Abraham 7,5: lotta come al solito, si fa trovare su ogni pallone sporco ed è una cosa non scontata. L’intesa con Zaniolo non è ancora ottimale, ma la sua tigna e il furore agonistico, come esce vincitore dai contrasti è d’ispirazione per tutti. Da attaccante puro il gol dell’1-0. Poi continua a macinare chilometri, dribbling, sontuoso anche se non riesce a raddoppiare. Regala un sogno di nome Champions. Dall’83’ Afena-Gyan sv

All. Mourinho (in panchina Foti) 7: la Roma parte subito sull’acceleratore, capita spesso così come capita anche si spenga alla prima difficoltà. Stavolta i giallorossi tengono un livello di concentrazione altissimo per tutta la partita ed è la cosa più importante. Curioso come due partite senza di lui in panchina siano coincise con due vittorie. Bestia nera dell’Atalanta, il rammarico è di non averla chiusa, perché poi in difesa la Roma controlla abbastanza bene. Fa una densità clamorosa in area e a centrocampo, ribatte tutto, la sua squadra vuole a tutti i costi la vittoria e la ottiene. Ora la Champions sembra a portata. E non è un caso che accada con praticamente tutta la rosa a disposizione.