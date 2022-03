Inter-Salernitana, Inzaghi ritrova Barella: l’ammissione del centrocampista

Barella parla al termine di Inter-Salernitana sottolineando il suo momento difficile e la gioia per la prestazione di questa sera

Due assisti e crisi alle spalle. Nicolò Barella si gode la serata al termine di Inter-Salernitana. Intervenuto a ‘DAZN’ il centrocampista nerazzurro spiega il momento difficile suo e della squadra.

“Avevamo bisogno di fare anche tanti gol perché in questo periodo non riuscivamo a segnare. Per le critiche non penso a ciò che scrivono, l’importante è ciò che mi sento dentro: so quando faccio male o faccio bene, mi dispiace quando non riesco a dare una mano. Sono contento oggi di aver fatto due assist”

PERIODO NO – “E’ una questione di periodi, in alcuni ti riesce tutto e in altri in cui nulla. Venivo da un periodo non facile, ero dispiaciuto di non riuscire ad aiutare la squadra e questo mi pesava. Spero che sia passato questo periodo. Nell’ultimo periodo con il fatto che non riuscivano le cose solite, avevo voglia di spaccare il mondo e questo mi faceva solo del male”.

LAUTARO – “Sono contento per lui, se lo meritava. Eravamo i due più criticati. Sono contento anche per Dzeko: è importante quando segnano i due attaccanti”.