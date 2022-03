Eredivisie, partita sospesa: portiere colpito da un bicchiere di birra

Caos in Eredivisie, match sospeso nella prima divisione olandese per il lancio di un oggetto che colpisce il portiere

Il venerdì sera di campionato in Olanda è stato segnato da un brutto episodio, accaduto ad Arnhem. La partita tra i padroni di casa del Vitesse e lo Sparta Rotterdam è stata sospesa nel finale, a seguito del ferimento del portiere ospite con un bicchiere di birra.

Lo Sparta era in vantaggio per 1-0 sui prossimi rivali della Roma in Conference League. In pieno recupero, il portiere Okoye è stato raggiunto da un invasore di campo, allontanandolo però senza farsi intimorire. Accingendosi ad un rinvio dal fondo, però, è stato poi colpito da un bicchiere lanciato dagli spalti. La tifoseria di casa ha poi lanciato in campo anche un petardo che ha stordito un cameraman. L’arbitro Dieperink ha interrotto il gioco, provando a riprendere il match ma i giocatori dello Sparta non hanno inteso continuare, non essendoci le condizioni di sicurezza. Ora dovrà intervenire la federazione olandese, che potrebbe colpire duramente il Vitesse con una stangata.