Clamoroso dietrofront Juventus: affare saltato, non lo vogliono più

La Juventus si tira fuori dalla caccia al grande colpo gratis: i bianconeri dicono addio all’attaccante

La Juventus si tira fuori. La società bianconera avrebbe detto addio all’attaccante. Niente colpo a parametro zero per il club piemontese che dopo aver messo le mani su Vlahovic ha cambiato i suoi piani per l’attacco.

Serviranno volti nuovi nel reparto avanzato di Allegri anche perché ancora deve tenersi l’incontro per il rinnovo di Dybala, che è tutt’altro che scontato, e il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da decidere. Con Chiesa ancora fermo ai box, chi affiancherà Vlahovic il prossimo anno è ancora un mistero. Zaniolo è tra i possibili obiettivi di Cherubini, come lo è anche Ousmane Dembele. L’attaccante francese è in scadenza di contratto con il Barcellona e il rinnovo sembra lontano.

Il destino del francese, che nelle scorse settimane sembrava essere certamente lontano da Barcellona, ora è tornato incerto. Xavi lo apprezza e non è escluso un sorprendente rinnovo. Anche se non arriverà però, la Juventus non sarà la destinazione di Dembele. A riferirlo è ‘fichajes.net’ che spiega il motivo per cui i bianconeri si sono tirati fuori dalla corsa all’ex Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, no a Dembele: i motivi

Il portale spagnolo parla di due club che hanno detto no a Dembele: Juventus e Chelsea. I Blues per il particolare momento societario che stanno vivendo. Con Abramovich che ha messo in vendita il club, qualsiasi operazione è ferma in attesa dei nuovi proprietari.

La Juventus, invece, non ha intenzione di acquistare attaccanti dal grande ingaggio ed è proprio quello che chiederebbe Dembele per firmare. Niente da fare quindi per il 23enne francese: non sarà lui ad affiancare Vlahovic nell’attacco bianconero 2022/2023.