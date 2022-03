Calciomercato Inter, doppio addio già deciso: Marotta gongola

Calciomercato Inter, a fine stagione doppio addio che fa ‘risparmiare’ a Marotta una cifra consistente per le casse nerazzurre

Dopo un periodo piuttosto difficile, l’Inter si è rimessa in cammino, con una netta vittoria con la Salernitana che riporta momentaneamente i nerazzurri in vetta alla classifica e restituisce un po’ di morale alla truppa di Inzaghi in vista del rush finale.

La speranza del tecnico è che i suoi ritrovino l’andatura che aveva permesso di andare in fuga in vetta fino alla metà di gennaio. Nelle ultime gare, comunque, non sono mancati gli spunti di riflessione su ciò che sarà nella prossima stagione. Al calo dei titolari, non ha corrisposto un apporto sufficiente da parte di molte seconde linee, per alcune delle quali il ciclo interista sembra essersi definitivamente concluso. In estate, avverranno diversi addii, partenze che però potrebbero addirittura rivelarsi estremamente utili per la società.

Calciomercato Inter, tempo scaduto per Vidal e Sanchez: contatti avviati per la cessione

Tra i giocatori che non sono quasi mai riusciti ad esprimersi in maniera importante nel corso della loro avventura milanese, Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. I due cileni hanno un contratto in scadenza nel 2023 ma la conferma appare un miraggio. Anzi, il tutto si sta predisponendo verso una doppia cessione. Li vuole al Marsiglia Jorge Sampaoli, che li conosce bene avendo allenato la loro nazionale. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il club francese non intenderebbe versare all’Inter un indennizzo per il centrocampista e per l’attaccante. Ipotesi che comunque risulterebbe gradita a Marotta anche solo per il risparmio piuttosto consistente per le casse del club. I due, infatti, guadagnano insieme circa 18 milioni e mezzo di euro lordi, una cifra che se risparmiata farebbe respirare la situazione finanziaria dell’Inter, che di questi tempi non è floridissima.