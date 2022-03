Ibra appeso ad un filo: le scelte di Pioli per Napoli-Milan

Stefano Pioli e il Milan con il grande dubbio Zlatan Ibrahimovic. Per la partita di Napoli, i rossoneri ritrovano Tonali e sperano di riabbracciare lo svedese

Non c’è tempo per continuare a pensare al pareggio contro l’Inter, che ha lasciato l’amaro in bocca a Stefano Pioli. Il Milan contro i nerazzurri avrebbe meritato certamente di più, dello zero a zero, ma domenica si fa visita al Napoli di Luciano Spalletti.

Una sfida Scudetto, che dirà tanto delle ambizioni di Tonali e compagni: vincere darebbe un segnale forte alle avversarie ma di fronte ci sarà la peggior squadra che si possa affrontare. Gli azzurri con il grande successo contro la Lazio, all’ultimo secondo, si sono rilanciati e la rosa che fino a qualche giorno fa era falcidiata dagli infortuni è praticamente al completo.

Il Napoli ora ci crede. Il suo popolo vuole lo Scudetto e riempirà il Maradona come mai fatto prima per trascinare la squadra ad un traguardo che manca da troppo tempo.

Ma si sa, il Milan si esalta nelle difficoltà e difficilmente sbaglia l’approccio quando di fronte si trova una grande squadra.

Stefano Pioli non vuole scuse. Il derby giocato non è da considerare un problema anche se martedì si è fermato l’ennesimo calciatore per infortunio. Alessio Romagnoli ha accusato un problema all’adduttore sinistro ma fortunatamente gli esami hanno escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica verrà valutata giorno per giorno.

Ieri ha lavorato in palestra e tutto lascia pensare che non ci sarà contro gli azzurri. Al suo posto è pronto Pierre Kalulu, che anche contro l’Inter ha risposto presente, con una super prova. Ci sarà dunque il giovane francese insieme a Fikayo Tomori, al centro della difesa. La linea a quattro, davanti a Mike Maignan, sarà completata da Theo Hernandez sulla sinistra e Davide Calabria sulla destra. La titolarità nel derby di Florenzi lascia pensare che stavolta toccherà all’ex Primavera rossonero.

A centrocampo, dopo la squalifica, in Coppa Italia, torna titolare Sandro Tonali. L’italiano non si tocca e Stefano Pioli sta pensando di affiancargli Ismael Bennacer.

Milan, trequarti da disegnare e tentazione Kessie

I dubbi maggiori, come accade ormai da qualche settimane, sono soprattutto sulla trequarti, dove l’unico sicuro del posto è chiaramente Rafael Leao. Al centro sono addirittura tre che si giocano una maglia: il tecnico rossonero sta pensando di rilanciare Franck Kessie nel ruolo di trequartista ma non è da escludere la presenza di Rade Krunic. Nel derby, con il bosniaco è venuta a mancare un po’ di qualità in avanti ma il Milan è risultato decisamente più quadrato. L’idea che sta prendendo sempre più piede è che Brahim Diaz possa essere importante, più degli altri suoi compagni, a partita in corso.

Sulla destra il discorso è molto simile: con Saelemaekers in campo, il Milan è più equilibrato ma sotto porta Messias risulta più incisivo. Al momento Pioli sta pensando di puntare sul belga ma il ballottaggio è ancora aperto.

Napoli-Milan, dubbio Ibrahimovic

Il grande dubbio, a due giorni dalla partita, però, è legato a Zlatan Ibrahimovic. In avanti il Milan si affiderà certamente a Olivier Giroud, anche perché Ante Rebic non offre garanzie. In casa rossonera c’è una piccola speranza di avere lo svedese, almeno, in panchina.

La sua presenza è davvero appesa ad un filo: Ibra non gioca una partita da più di un mese. L’infiammazione al tendine d’Achille, che lo ha tenuto lontano dai compagni, in queste settimane, è ormai alle spalle ma ieri è tornato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra e tutto lascia pensare che vada verso il forfait.

Tutto dipenderà dagli ultimi due allenamenti. Quello di oggi è in programma al mattino e se lo svedese dovesse lavorare in gruppo tutto cambierebbe. Il Milan ci spera, avere un Ibra in più nel motore, anche per pochi minuti, sarebbe fondamentale.