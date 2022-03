Le ultime news da Milanello: occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli in vista della super sfida contro il Napoli di domenica sera al Maradona

Il via libera per Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivato. Il mondo Milan si aspettava il ritorno in gruppo dello svedese ma il semaforo verde, tanto atteso, non c’è stato ma è arrivato quello arancione.

Come appreso dalla redazione, l’attaccante stamani si è allenato in campo. Un lavoro differenziato, lontano dal resto gruppo. Un passo in avanti rispetto all’allenamento in palestra di ieri. Le speranze di veder Ibrahimovic sono davvero pochissime ma il semaforo rosso non c’è stato. Al Milan sperano di poter avere il calciatore per la delicata sfida di domenica sera contro il Napoli. Da Milanello non si sbilanciano ma fanno capire di crederci ancora: d’altronde la partita è troppo importante per non provarci fino alla fine. La giornata della verità sarà dunque domani.

Milan, il punto su Romagnoli verso Napoli

Più complicato sarà, invece, vedere, Alessio Romagnoli. Il difensore, come ieri, ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Gli esami a cui si è sottoposto mercoledì hanno escluso lesioni e questa è certamente una buona notizia ma per domenica sera il suo recupero appare complicato.

Anche per lui, però, bisognerà aspettare la giornata di domani per spazzare via ogni dubbio. Si scalda Pierre Kalulu pronto a prendere il suo posto al centro della difesa. Il francese, anche contro l’Inter, ha dimostrato di essere pronti per fare il titolare, al fianco di Fikayo Tomori.

In avanti, i dubbi sono ancora meno, anche perché, un eventuale recupero in extremis non porterebbe Ibrahimovic a giocare titolare. Toccherà ancora una volta a Olivier Giroud essere il terminale offensivo del Milan.

Per quanto riguarda il resto della formazione, i veri dubbi sono sulla trequarti: chiaramente non si tocca Rafael Leâo. Come dieci, alle spalle del francese, Pioli è pronto a rilanciare Kessie ma attenzione a Krunic. Brahim Diaz dovrebbe partire dalla panchina, da usare a partita in corso. Sulla destra più Saelemaekers che Messias.

Dietro insieme alla coppia Tomori-Kalulu giocheranno Calabria e Theo Hernández, davanti chiaramente Mike Maignan. A centrocampo Tonali e Bennacer.