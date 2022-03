Tegola per Inzaghi, forfait del big | Salta Inter-Salernitana

Tegola per Inzaghi, forfait dell’ultima ora prima dell’anticipo contro la Salernitana. Salta la sfida di San Siro

L’Inter di Simone Inzaghi apre il 28esimo turno di Serie A. Questa sera, a San Siro, i nerazzurri riceveranno la Salernitana di Nicola, fanalino di coda ma già capace di fermare il Milan nelle scorse settimane.

A circa un’ora dall’inizio del match non arrivano però buone notizie per Simone Inzaghi. Il tecnico deve infatti rinunciare ad un titolarissimo: Ivan Perisic ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà della partita. Questo il comunicato diffuso dall’Inter sui propri canali ufficiali: “Ivan Perisic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera a causa di un lieve affaticamento muscolare“. Una tegola piuttosto pesante per la squadra nerazzurra, già reduce da un periodo complicato e a secco di gol da oltre 400 minuti. A prende il posto dell’esterno croato sarà Darmian, con Dumfries a destra.