La risposta di Marotta ad Inzaghi: “Non ci nascondiamo” | Sulla Superlega…

Giuseppe Marotta ha parlato del momento dell’Inter: ‘stoccata’ ad Inzaghi e chiarezza sulla Superlega

Quarto posto? No, l’Inter deve puntare allo scudetto. L’amministratore delegato nerazzurro Marotta sembra rispondere alle parole di Simone Inzaghi sull’obiettivo stagione.

Intervenuto a ‘Sky’, il dirigente ha affermato: “E’ un momento difficile ma dobbiamo uscirne il prima possibile. I big sono mancati ma dobbiamo anche rimarcare l’ottimo rendimento avuto da inizio stagione. Oggi siamo insufficienti, ma abbiamo fiducia sul valore della squadra e vogliamo ambire a traguardi importanti”.

Traguardi che significano lottare per lo scudetto. Su Inzaghi, Marotta dice: “Siamo contenti del suo percorso e convinti che il periodo di involuzione possa essere superato agevolmente grazie al suo operato. Le sue dichiarazioni? Arrivare tra le prime quattro significa arrivare anche primo. Le ambizioni sono alte: dobbiamo lottare per la seconda stella, non ci nascondiamo. Poi se qualcuno sarà più bravo lo riconosceremo”.

Superlega, Marotta: “Ci sarà tempo per parlarne”

CHAMPIONS – “Stiamo crescendo, abbiamo raggiunto gli ottavi. Poi abbiamo pescato una squadra tra le più forti al mondo. Martedì comunque ce la giocheremo fino in fondo”.

SUPERLEGA – Infine, sulla Superlega: “Si è creato un ampio dibattito, ora serve concentrarsi sull’aspetto sportivo. Ci sarà tempo per affrontare la questione. L’Inter è la dodicesima squadra? Non me la sento di dare una risposta precisa: questi argomenti vanno affrontati nei tempi e nelle sedi giuste”.