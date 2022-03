Inter-Salernitana, Lautaro Martinez tripletta e pallone: “Ecco a chi lo regalo”

Lautaro Martinez ha commentato la tripletta in Inter-Salernitana svelando a chi regalerà il pallone avuto in dono

Lautaro Martinez ritorna al gol e lo fa in grande stile. Tripletta in Inter-Salernitana per il ‘Toro’ che nel post gara a ‘DAZN’ commenta la sua prestazione.

“Quando ho preso la traversa ho detto ancora non è giornata. Poi i miei compagni sono stati bravi a trovarmi nel movimento. Li ringrazio perché in questo periodo mi sono stati vicini. Mi pesava non segnare: vado a casa contento perché l’Inter ha vinto e il gol è tornato”.

CRITICHE – “Fanno parte del gioco: quando vinciamo è tutto facile, quando si perde, bisogna stare insieme e lottare per tornare a vincere. Ringrazio i tifosi che ci sono vicini, il mister, i compagni che giocano di meno perché da loro parte tutto. Abbraccio con Inzaghi? Mi dà fiducia, mi parla: vogliamo ringraziare lui e i compagni”.

LIVERPOOL – “Cercheremo di recuperare energie e andremo là cercando di passare il turno. A chi porto il pallone? A mia figlia”.