Lautaro è tornato ‘Toro’ ma i social esplodono: “Che doppietta contro il Barça”

Primo tempo intenso a San Siro tra Inter e Salernitana, con Lautaro Martinez grande protagonista con una doppietta. Le reazioni social

Obbligo di vincere per l’Inter che a San Siro sta ospitando l’ultima in classifica, la Salernitana di Davide Nicola che complessivamente vive anche un discreto momento di forma. Al contrario i nerazzurri non vincono dalla sfida casalinga contro il Venezia in campionato, e puntano al bottino pieno.

Molto passa dalla verve di un attacco piuttosto sterile per tutto l’arco del mese di febbraio. In particolare l’ago della bilancia è il solito Lautaro Martinez, criticatissimo nelle scorse giornate ed anche questa sera protagonista dei pareri dei tifosi, a prescindere dai gol messi a segno.

Inter-Salernitana, Lautaro Martinez si sblocca ma sui social è un finimondo: la folle serata del ‘Toro’

Dopo una lunghissima astinenza in campionato, che durava proprio dalla gara d’andata con la Salernitana, Lautaro Martinez si è sbloccato con un bel diagonale, ma le critiche non sono mancate, fino a trasformarsi gradualmente in elogi nel corso di 45 minuti ricchissimi. Tanti gli errori dell’argentino nei primi 20 di gioco, ed altrettanti i messaggi su Twitter da parte dei tifosi prima della rete:

Mi sono stancato di attendere Lautaro …#InterSalernitana — Nando_it (@NandoPh5) March 4, 2022

Non mi esprimo più su Lautaro. — Luigi Barretta (@il_superiore87) March 4, 2022

Lautaro… non ci si crede. #InterSalernitana — Riccardo 2Pac ☮️ (@Ricky_DoomGuy) March 4, 2022

Le cose sono cambiate ma non completamente anche dopo il primo gol di Lautaro. La prestazione del ‘Toro’ ha infatti diviso i tifosi, tra chi ha espresso la propria felicità per il gol dell’argentino e chi invece non ne ha comunque apprezzato la prova del tutto:

Per poco non era palo!#Lautaro — Antonio Li Causi (@ontoxy) March 4, 2022

Dopo 6 mesi Lautaro ha segnato contro la temibile Salernitana — Lady Eriksen si anNeuer è una fallita🌻 (@gxallavichx) March 4, 2022

100% di scelte sbagliate per Lautaro, incredibile — Nackhandanovicofono (@NackaSkoglund89) March 4, 2022

Lautaro deve imparare a calciare bene — €nZø (@_enz29) March 4, 2022

Che liscio lautaro shshs — Piotr Zielensky (@Kulusecsi) March 4, 2022

Piango Lautaro sta riuscendo nell’impresa di essere il migliore e il peggiore in campo contemporaneamente — Manu (@manu_99a) March 4, 2022

è inarrestabile lautaro è troppo forte segnare una doppietta a soli 24 anni contro questo barcellona non è da tutti — giulia (@mandzvkjc) March 4, 2022



L’evoluzione della serata di Lautaro si è quindi completata con la doppietta messa a segno che sta mettendo d’accordo tutti:

Doppietta di Lautaro e doppietta di assist per Barella, i miei pupilli finalmente si sono sbloccati 😭😭 — Olga (@bare_skri) March 4, 2022