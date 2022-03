Prima del calcio d’inizio di Inter-Salernitana ha preso la parola anche l’ex nerazzurro Marco Materazzi, storico difensore che ha analizzato il momento

Missione tre punti per l’Inter di Simone Inzaghi che affronta questa sera la Salernitana di Nicola, a sua volta desiderosa di raccogliere un risultato positivo in ottica salvezza. Non un gran momento di forma per i nerazzurri analizzato anche dalle parole di Marco Materazzi.

L’ex difensore dell’Inter ha fatto l’analisi del momento ai microfoni di ‘Sky Sport’: “E’ sempre un piacere tornare a San Siro, è un po’ come fosse casa mia. L’Inter non partiva coi favori del pronostico quest’anno, ma ha dimostrato di saper giocare a calcio e lo ha sempre fatto, anche nell’ultima partita contro il Genoa, nella quale ha tirato calciato tanto in porta, purtroppo non ha segnato. Penso che fino al 75′ del derby abbia dominato il suo percorso, da 2-3 partite deve ritrovare benzina, entusiasmo e forse quel pizzico di fortuna”.

Materazzi inoltre è stato inserito nella Hall of Fame dell’Inter e ha chiaramente espresso la propria emozione per la cosa: “Se guardo gli altri nomi, come Bergomi, Zanetti o Facchetti mi viene la pelle d’oca, anche perché io ho iniziato a giocare a questi livelli tardi, e a vincere a 34 anni”.