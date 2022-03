DIRETTA Serie A, Inter-Salernitana | Segui la cronaca LIVE

Si apre la ventottesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del venerdì tra l’Inter e la Salernitana

Dopo le semifinali d’andata della Coppa Italia, disputate in settimana, si torna in campo per la ventottesima giornata del campionato di Serie A: si parte con l’anticipo del venerdì tra l’Inter e la Salernitana.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno pareggiato con i ‘cugini’ del Milan martedì nella competizione nazionale, vivono un momento difficile e sono reduci dal pareggio esterno ottenuto sul campo del Genoa. La vittoria manca dal 22 gennaio scorso, 2-1 casalingo sul Venezia, e martedì si vola a Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di contro, i granata di Davide Nicola, ultimi in classifica ma con due partite da recuperare, arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato un punto in casa contro il Bologna, quarto pareggio consecutivo per i campani. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Ederson, Verdi; Mousset, Djuric. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Milan 57 punti; Inter* 55; Juventus 50; Atalanta* 47; Roma 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Verona 40; Sassuolo 36; Torino* 33; Bologna* 32; Empoli 31; Udinese**, Sampdoria e Spezia 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 17; Salernitana** 15.

* una partita in meno

** due partite in meno