Calciomercato Milan, arriva la svolta | Premier rifiutata

Il talento marocchino rifiuta la Premier League e valuta altre possibilità di calciomercato, c’è anche il Milan

In scadenza di contratto a giugno, Noussair Mazraoui valuta nuove opportunità per la sua carriera. Il terzino destro classe 1997 la prossima estate può lasciare l’Ajax per approdare in un campionato più importante che, però, non sembra essere la Premier League secondo le ultime indiscrezioni.

Calciomercato.it ha già anticipato la volontà di non rinnovare di Mazaroui, cercato in Italia da Milan, Roma e Juventus. Nonostante il rapporto tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, Mino Raiola, si sia un po’ raffreddato nell’ultimo anno, complice anche la vicenda Donnarumma, il Milan sta sondando la situazione.

Proprio la sua riluttanza nel prolungare con gli olandesi ha scatenato molteplici interessi di calciomercato. Come riporta ‘The Sun’, l’Arsenal ci ha provato ma, sfortunatamente per la squadra di Arteta, il giocatore non avrebbe intenzione di andare in Premier League. Sul talento ci sono anche gli interessi di Barcellona e Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, Mazraoui rifiuta la Premier League

I catalani sarebbero tra i primi nella corsa al giocatore. Il presidente Joan Laporta e il suo consigliere Jordi Cruyff, infatti, avrebbeto incontrato in gran segreto il super agente Mino Raiola nel tentativo di portare Mazraoui al Camp Nou.

Come già spiegato, però, Barcellona, Arsenal e Borussia Dortmund non solo le uniche squadre fortemente interessate. Il 24enne fa gola da tempo soprattutto al Milan. La notizia del suo rifiuto al ricco torneo inglese favorisce quindi italiani e spagnoli.

Mazraoui già da anni è considerato tra i migliori prospetti del calcio europeo. Nella stagione in corso, tra campionato e coppe, si è messo in mostra realizzando 5 gol e 4 assist in 28 presenze totali. Maldini continua a seguirlo con grande interesse in attesa di sferrare l’eventuale assalto di mercato.