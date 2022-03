Calciomercato Milan, salta tutto: “Accordo totale con Kessie”

Franck Kessie è al centro delle voci di calciomercato Milan: il suo contratto scade a giugno

Dove sarà il futuro di Franck Kessie. A meno di clamorose sorprese, non al Milan. Con molta probabilità, in Spagna. L’ivoriano si appresta quindi a lasciare i rossoneri dopo cinque stagioni.

In realtà in Spagna sono pressoché certi dell’arrivo del centrocampista. Stando a ‘ElNacional.cat’ il Real Madrid ha pensato a lui per l’eventuale post Casemiro, ma ha dovuto subito mollare la pista per un motivo molto semplice: “Kessie ha già un accordo con i rivali del Barcellona”, come scrive la fonte catalana.

Del matrimonio Kessie-Barcellona ve ne ha parlato pure Calciomercato.it nei giorni scorsi, così come del forte interesse delle stesse ‘Merengues’, non intenzionate però – come da tradizione – a partecipare ad aste.

Calciomercato Milan, Kessie al Barcellona: strada tracciata

La strada verso Barcellona sembra insomma tracciata a meno di qualche colpo di coda di una tra Juventus e Inter. In particolare dei bianconeri, che come abbiamo scritto è la società italiana che ha avuto “l’approccio più importante”. Del resto il classe ’96 piace da tempo dalle parti della Continassa.

Al rinnovo col Milan diamo invece una percentuale davvero piccolissima, le parole di Maldini prima del derby di martedì sono quasi una sentenza in ottica divorzio: “E’ normale che escano voci su Kessie, è in scadenza e non abbiamo un accordo. Nuova offerta? La linea è dettata dal club e dalla proprietà, da lì non ci scosteremo”. Kessie potrebbe firmare col Barcellona un contratto di 6,5 milioni netti a stagione da almeno quattro anni.