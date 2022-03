Nella capitale, soprattutto sponda Lazio, si cerca un nuovo portiere: la lista è lunga e anche la Roma ha individuato un potenziale obiettivo

La Lazio di Sarri comincia a prendere forma. Non tanto nella rosa, che sembra ancora lontana da quello che vorrebbe il tecnico, quanto in quello che si vede in campo. La sua squadra sta acquistando un’identità precisa e i passi in avanti negli ultimi due o tre mesi sono evidenti e netti. Ma ancora non basta, perché il mercato di gennaio è stato deludente, non è praticamente arrivato nessuno ad eccezione di Cabral negli ultimi minuti della sessione.

Tra le richieste di Maurizio Sarri c’è da tempo ormai anche quella di un portiere, oltre a difensori centrali, terzini, centrocampisti e attaccanti. Praticamente tutto, insomma. Tornando ai pali, Strakosha si è riguadagnato il posto da titolare, ma il suo contratto rimane in scadenza e al momento – al pari di Luiz Felipe – andrebbe via a zero. Ma per l’albanese la situazione sembra diversa e la trattativa riaperta, Lotito – come scrive ‘Il Corriere dello Sport’ – sta cercando di convincerlo a firmare. Il problema è che la richiesta di Strakosha è la garanzia di essere titolare, un aspetto che ovviamente cozza con la volontà di Sarri di prendere un portiere titolare in estate. Andrà trovato un punto d’incontro. La lista dei papabili è nota e anche piuttosto nutrita.

Calciomercato Lazio, Sarri cerca un portiere: i nomi. E la Roma pensa a Svilar

Il primo è ovviamente sempre quello di Kepa, spagnolo che il Chelsea ha pagato 80 milioni dal Bilbao e che soprattutto ne guadagna 7 a stagione. Chiaro che servirebbe un prestito con almeno metà dell’ingaggio pagato dai Blues. Kepa non gioca mai, è oscurato da Mendy e riabbraccerebbe volentieri Sarri alla Lazio. L’altro profilo valutato è Sergio Rico, di proprietà del PSG (fino al 2024) ma ora in prestito al Mallorca, dove è andato a giocare anche Muriqi. Ha gli stessi agenti di Luis Alberto, può essere un vantaggio. Poi ci sono le piste italiane, in primis Pierluigi Gollini che con il Tottenham non ha mai giocato in campionato e dovrebbe tornare quindi all’Atalanta con la volontà di restare in Italia. La novità è Marco Carnesecchi, giovane talento della Serie B, anche lui di proprietà della Dea, che sta facendo grandi cose alla Cremonese da due anni.

La Lazio segue il classe 2000, è un potenziale crac e ci pensa anche la Fiorentina. Tutto questo ovviamente in attesa di capire anche cosa uscirà dai colloqui decisivi per il futuro di Sarri. Dall’altra parte del Tevere, invece, nei radar di Tiago Pinto è finito Mile Svilar, portiere del Benfica che lui conosce bene dal momento che nel 2017 è stato proprio lui a fargli firmare un quinquennale dall’Anderlecht. Un contratto che, infatti, scadrà a giugno e anche per questo il classe ’99 è una potenziale occasione. È stato il più giovane portiere della storia a esordire in Champions League, sembrava destinato a esplodere subito, invece – complice anche la presenza di Vlachodimos – è stato costretto a scendere con il Benfica B per giocare. Ma questo – come riporta ‘Sky Sport’ – non gli ha impedito di tenere su di sé gli occhi di diversi club. Tra cui la Roma.