Mkhitaryan dice addio: UFFICIALE il messaggio sul futuro

Mkhitaryan ha dato il suo addio ufficiale alla nazionale armena con un comunicato sui propri social

La Roma è alle prese, oltre che con una stagione complicata, anche con una gestione della rosa non semplice, in primis a livello di cessioni e rinnovi. I Friedkin hanno bloccato tutti i prolungamenti e, ovviamente, gli adeguamenti di contratto. Così è stato per i vari Mancini (è subentrata un’opzione già prevista fino al 2026), Cristante, Veretout (che comunque i giallorossi cederebbero), Spinazzola e Zaniolo. Eppure, sulla carta, il rinnovo più urgente sarebbe quello di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza il prossimo giugno 2022.

Ma di lui si è parlato sostanzialmente poco, questo perché i rapporti tra il giocatore, il suo entourage (Mino Raiola) e la società sono molto buoni e si arriverà a una decisione molto tranquilla – verosimilmente – a fine stagione – di comune accordo. Intanto, però, una decisione e un addio Mkhitaryan li ha già ufficializzati. Si tratta del ritiro dalla nazionale dell’Armenia, di cui ovviamente è capitano e punto di riferimento. L’annuncio è arrivato con un comunicato sui suoi canali social: “Cari amici, ricordo che quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia nazionale è stato in un’amichevole contro Panama, e il mio primo gol in una partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Estonia. Volevo vincere in ogni passo della mia carriera, non importa quanto sarebbe stato difficile”.

Mkhitaryan, addio alla nazionale in attesa del rinnovo con la Roma

Mkhitaryan arriva così all’annuncio vero e proprio: “È stato un onore giocare per la mia nazione negli ultimi 15 anni e ancor di più essere stato il capitano negli ultimi 6 anni. Dopo 95 presenze in nazionale, duro lavoro, passione e alti e bassi senza precedenti lungo il viaggio per rappresentare il mio Paese sul campo, ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera internazionale con la Nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania a novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla mia Nazionale”. Il motivo è da trovare quindi nel numero degli impegni all’interno della stagione, soprattutto in un periodo storico in cui il calendario è sempre più intasato. A 33 anni compiuti a gennaio, Mkhitaryan ha intezione di dedicarsi al suo club.

Che in questo momento è la Roma, dove in ogni caso lui si trova molto bene, ha un ruolo fondamentale a livello tecnico e non solo. E Mourinho, dopo i dubbi iniziali per qualche vecchia ruggine, conta totalmente su di lui e ha sottolineato più volte che è proprio l’armeno il giocatore più importante di tutta la squadra. Mandando un messaggio anche in ottica rinnovo. “Per i prossimi anni – scrive l’ex Shakthar, Dortmund e United – sarò quindi completamente concentrato sulla mia carriera nel club. Sarò per sempre grato a ogni singola persona che mi ha allenato, con cui ho giocato e che ha contribuito alla mia crescita come calciatore e come persona. Per sempre vostro, Heno”. Per Mkhitaryan c’erano un paio di offerte dalla Russia, ma in questo momento sono sostanzialmente ‘cadute’, per cui il suo rinnovo con la Roma potrebbe essere considerato un po’ più vicino.