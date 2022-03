Milan, da Ibrahimovic a Romagnoli: le ultime con vista Napoli

Il Milan atteso dal big match del Maradona con il Napoli: le ultime sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli

Il Milan si prepara alla sfida contro il Napoli di domenica sera. Stefano Pioli attende di capire quali saranno i calciatori che potrà avere a disposizione in vista del big match del Maradona.

In particolare sono le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e quelle di Alessio Romagnoli a tenere banco. Per l’attaccante svedese, che non gioca dal 23 gennaio per un problema al tendine d’Achille, anche oggi lavoro personalizzato, come per il difensore alle prese con un problema muscolare accusato nel corso del derby di coppa Italia. Per Romagnoli gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolo tendinee nella regione adduttoria sinistra. La presenza di entrambi nella sfida scudetto di domenica è a rischio.