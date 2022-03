Milan, attacco diretto a Ibrahimovic: “Sto ancora aspettando i ringraziamenti”

Ne ha per tutti l’ex milanista Leonardo che fa il punto in casa Paris Saint Germain tra passato e futuro con un occhio a Ibrahimovic e Mbappe

Tra le grandi favorite alla vittoria finale della Champions League c’è senza alcun dubbio il Paris Saint Germain, uno squadrone costruito a suon di investimenti nel corso degli anni e che la scorsa estate ha provato a fare il passo decisivo ingaggiando calciatori come Leo Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi e Sergio Ramos. Alla guida della corazzata francese Mauricio Pochettino nonostante le continue voci di partenza alleviate dalle recenti parole di direttore Leonardo.

In una lunga intervista a ‘L’Equipe’ l’ex dirigente del Milan ha detto su Pochettino: “C’erano. Nessun club però lo ha chiesto e nessuno ci ha chiamato. Oggi ha ancora un anno di contratto. Sinceramente non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore”.

Nella lunga conversazione, oltre che smentire i contatti con Zidane per la panchina, c’è stato anche modo di punzecchiare un ex come Zlatan Ibrahimovic.

PSG, Leonardo scatenato: da Ibrahimovic a Mbappe

Leonardo ha commentato anche le voci di un Ibrahimovic che si sarebbe offerto come direttore sportivo del PSG: “Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando la sua intervista per ringraziare il PSG per tutto quello che hanno fatto per lui. Il PSG esisteva prima e esisterà dopo di lui”. Sulla mancanza di disciplina all’interno del club: “Quale indisciplina? Penso ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, poi non riesce a smettere di parlar dei noi. Tutti vogliono venir qui”.

Il ds parigino ha quindi trattato l’argomento caldo relativo al futuro di Kylian Mbappe: “Abbiamo delle possibilità. Finché non ci sarà la firma, proveremo di tutto, faremo di tutto per trattenerlo. Non credo che giudicherà sul risultato contro il Real”. Leonardo ha poi smentito una presunta offerta: “Non abbiamo inviato un’offerta specifica. C’è un elemento importante: penso che l’ultima cosa che metteremo su questo contratto sarà l’importo. Kylian è così importante che penso che sia tranquillo. Penso che per mettere la cifra, alla fine ci vorranno due minuti”.