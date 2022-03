Juventus, la firma entro fine mese | Clausola mostruosa

La vittoria nella semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Fiorentina, non ferma le voci di mercato che riguardano la Juventus

Lo sfortunato autogol realizzato in pieno recupero dal difensore Lorenzo Venuti, ha consentito alla Juventus di espugnare il ‘Franchi’ e battere la Fiorentina nell’andata della semifinale della Coppa Italia.

La prestazione della squadra di Massimiliano Allegri è stata decisamente insufficiente, gli uomini di Vincenzo Italiano, che hanno colpito un palo con Ikone e tenuto il possesso palla per gran parte della partita, avrebbero meritato certamente di più. L’osservato speciale, l’ex calcisticamente odiato, Dusan Vlahovic, è andato vicino a realizzare il classico gol dell’ex con un pallonetto disinnescato da Terracciano, ma niente di più. Una vittoria fortunosa che lancia i bianconeri verso la finale della Coppa Italia.

Nel frattempo, chiaramente, si continua a parlare delle possibilità in vista della prossima sessione di calciomercato. La Juventus dovrà necessariamente sfoltire la rosa e liberarsi di ingaggi decisamente pesanti, ma anche rinforzare alcuni reparti che adesso sono in grande difficoltà. In primis, la difesa, nella zona centrale, con capitan Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci che sono un po’ avanti con gli anni e hanno qualche acciacco di troppo. Matthijs de Ligt potrebbe rinnovare, come raccontato da Calciomercato.it, ma non è esclusa la possibilità di un addio in caso di offerta clamorosa. A prescindere, però, da tutte queste situazioni, qualcosa dovrà essere fatto.

Calciomercato Juventus, il rinnovo a marzo: Araujo è sfumato

Uno dei nomi accostato, con insistenza alla Juventus, è quello di Ronald Araujo. Il 22enne difensore centrale è in scadenza di contratto con il Barcellona nel giugno del 2023, ma dalla Spagna sono estremamente fiduciosi. Anzi, si spingono addirittura oltre. Stando, infatti, a quanto sostiene il quotidiano catalano ‘Sport’, entro la fine del mese di marzo dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento per i prossimi cinque anni del calciatore uruguaiano. E, all’interno del nuovo accordo, potrebbe essere inserita una clausola mostruosa: 1000 milioni di euro. Una blindatura in piena regola per uno dei titolarissimi di Xavi: Araujo ha sempre dato la precedenza al Barça, nonostante le numerose sirene di calciomercato. Adesso si attendono firme e ufficialità, con buona pace della Juventus.