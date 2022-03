La Juventus vince e arriva un nuovo segnale | Gesto inaspettato di Allegri

La Juventus è in netta ripresa per risultati e prestazioni. Il gesto di Massimiliano Allegri fa intendere una svolta per presente e futuro

La Juventus sembra trasformata rispetto a quella di inizio stagione. E questo è un dato di fatto, in un momento in cui le prestazioni, i risultati e anche la fortuna girano a favore dei bianconeri.

Probabilmente è anche merito del calciomercato di gennaio che ha restituito alla Vecchia Signora un Dusan Vlahovic in più al centro dell’attacco. E non è poca roba, date le recenti prestazioni del centravanti, capace di trascinare i suoi in campionato come in Coppa Italia. A volte basta il calciomercato a far cambiare rotta a un’intera stagione: la squadra di Massimiliano Allegri sembra aver trovato una quadratura in difesa e migliorato la fase offensiva. Ora il primo posto è a soli sette punti, ma il tecnico livornese giura di non pensarci e di restare concentrato sull’obiettivo Champions League. Intanto, ci sono anche le coppe. Se con il Villarreal all’andata è arrivato un pareggio, in Coppa Italia le cose vanno più che bene. Ieri, infatti, la Vecchia Signora ha sconfitto la Fiorentina con uno 0-1 pesantissimo al fotofinish.

Juventus, l’ultimo segnale di Allegri

Oggi alcuni hanno anche notato un segnale che potrebbe essere significativo per gli uomini di Massimiliano Allegri. L’ha sottolineato il giornalista Massimiliano Nerozzi ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24: “Di solito Allegri scappa negli spogliatoi a fine partita, ieri si è fermato ad abbracciare i giocatori in campo. Può essere che ora si entri in questo mood in cui la Juve si può ritrovare”. Un gesto che vuol dire compattezza, probabilmente svolta e che potrebbe ricondurre presto i torinesi nelle parti più alte della classifica. Intanto, ci sono le coppe.