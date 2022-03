Inter, caccia allo scudetto | La mossa di Inzaghi per svoltare

L’Inter nei prossimi mesi si gioca scudetto e Coppa Italia: Inzaghi ha un piano per ritrovare la forma migliora

I nerazzurri stanno attraversando il peggior momento di forma da tre anni a questa parte: l’attacco non segna più e la squadra non gira ai soliti ritmi.

Nelle prossime settimane, però, tutti i principali obiettivi stagionali entrano nel vivo: la corsa scudetto è più serrata che mai, il derby di Coppa Italia è ancora apertissimo e in Champions League si tenterà l’impresa. Per farlo, sarà necessario ritrovare la migliore Inter e Simone Inzaghi ha un piano per tornare all’intensità che ha contraddistinto la prima parte di stagione. Il nome per la svolta è quello di Nicolò Barella.

Inter, la svolta passa per Barella | Il piano di Inzaghi per recuperarlo

In questo periodo no dell’Inter, uno dei giocatori che è apparso più lontano dalla miglior forma è stato Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è una pedina fondamentale per i nerazzurri, un moto perpetuo che fa sentire il suo peso in fasi di interdizione e la sua qualità in zona offensiva. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Simone Inzaghi avrebbe un piano per ricaricare le batterie dell’ex Cagliari.

Il tecnico romagnolo nelle prossime partite, magari già a partire dalla sfida con la Salernitana di domani sera, utilizzerà con maggiore parsimonia Barella e gli lascerà il tempo di rifiatare. L’obiettivo è di averlo al top della forma al più presto: martedì ci sarà il ritorno di Champions League contro il Liverpool, in cui si tenterà un’impresa ai limiti del possibile. Ritrovare i chilometri del sardo permetterebbe ai nerazzurri di lanciare la sfida a Napoli e Milan per lo scudetto, per questo la priorità ora è quella di recuperarlo. Per il futuro, poi, la necessità di trovare un vice Barella sul mercato sembra essere evidente.