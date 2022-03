CMIT TV | “In campo non si vede”: Inter, il top finisce nel mirino

Alla CMIT TV si parla del calciomercato dell’Inter e della crisi della squadra di Inzaghi: da Lautaro Martinez all’addio di de Vrij

C’è la crisi dell’Inter nel dibattito sulla CMIT TV. I nerazzurro vivono un periodo di involuzione e Filippo Tramontana prova ad analizzarne i motivi.

“Mi piacerebbe saperli, a questo punto non li sa neanche Inzaghi. Un mese fa sulla partita con la Salernitana non avrei avuto dubbi, oggi non è così scontato. L’Inter ha subito un’involuzione per molti dovuta ad un calo fisico per le tante partite importanti giocate una dietro l’altra. Io ho sempre sostenuto che la mediana dell’Inter non ha cambi: se giochi ogni tre giorni partite importante e i cambi sono Vecino, Vidal e Gagliardini…”

LAUTARO – “Credo che al di là delle prestazioni attuali, nel momento in cui dovesse arrivare un’offerta importante come successo con Lukaku, magari 70-80 milioni, l’Inter si siederebbe al tavolo per ascoltare le offerte. Se poi non dovesse tornare ad alti livelli, a maggior ragione lo farebbe. Non è giustificabile per un giocare del suo livello stare due mesi senza gol. Non segna dall’andata con la Salernitana. Non solo non fa gol, ma in campo non tocca il pallone, non dribbla, non fa assist. E’ un’involuzione su cui deve lavorare, così non va bene. Come gol è in linea rispetto allo scorso anno, ma non segna da troppo. Non è solo la mancanza di gol: in campo non si vede proprio”.

MERCATO – “Credo che la dirigenza abbia iniziato da tempo a pensare al futuro. Già il fatto che de Vrij sia sul mercato e che Bremer sia indiziato numero 1 a prendere il posto, fa capire che la società è consapevole che la squadra deve essere cambiata. A centrocampo usciranno Vecino, Vidal – con la società che può rescindere -, come con Sanchez. La società si è mossa già per Frattesi”.

Calciomercato Inter, Tramontana: “Scamacca solo con bomber esperto”

SCAMACCA – “A me piace molto, è un giocatore interessante. Ma qui parliamo dell’Inter, di alzare l’asticella in Europa. Scamacca può vestire la maglia dell’Inter, ma in un contesto in cui l’attacco è composto da giocatori di maggior esperienza internazionale. Se mi dici un attacco titolare Scamacca-Raspadori, dico non può essere. Se invece mi dici di Scamacca come prima alternativa di Lukaku-Dybala, dico dei nomi a caso, allora ha un senso”.

BARELLA – “Credo ci siano dei giocatori che non puoi vendere: Bastoni, Skriniar, Barella, Brozovic. Chiaro, che se poi arriva il Liverpool con 150 milioni per Barella, allora cedi anche lui”.