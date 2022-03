Retroscena Roma | Il gioiello della Serie A che ha snobbato Mourinho

Clamoroso retroscena di mercato, la presenza di Mourinho non è bastata per convincere l’obiettivo: Roma snobbata e superata in Serie A

L’arrivo dello ‘Special One’ ha riportato la squadra giallorossa al centro dei riflettori, che negli ultimi anni si erano affievoliti dopo l’addio di Totti: eppure il tecnico lusitano non è bastato a convincere uno degli obiettivi di mercato.

In estate la Roma ha iniziato una rivoluzione di mercato che poi ha proseguito a gennaio e, probabilmente, consoliderà soprattutto nel prossimo mercato estivo. Avere José Mourinho in panchina porta con sé anche diversi benefici, come quello di garantire ambizione e qualità agli obiettivi di mercato. Riguardo la scorsa estate, però, arriva un retroscena preoccupante per il club capitolino: Mou non basta, senza la Champions League i campioni snobbano la Roma.

Retroscena di mercato Roma | Koopmeiners ha snobbato Mourinho in estate

Nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’ viene rivelato un retroscena di mercato che rischia di essere molto significativo: Teun Koopmeiners, che si sta rivelando come uno dei migliori giocatori della Serie A, avrebbe snobbato la proposta dei giallorossi. Sull’ex centrocampista dell’AZ oltre all’Atalanta erano presenti anche Roma e Napoli, ma l’olandese ha preferito i bergamaschi perché gli garantivano la partecipazione alla Champions League.

Il palcoscenico europeo, insomma, viene preferito anche alla possibilità di lavorare con un grande tecnico come José Mourinho. Roma e Napoli, continua il quotidiano piemontese, avrebbero garantito a Koopmeiners un ingaggio superiore a quello che percepisce a Bergamo: 2 milioni a stagione contro i circa 1,5 milioni che guadagna con l’Atalanta. Per riuscire a tornare ai vertici del campionato, quindi, i giallorossi devono riuscire a tornare in Europa.