La Roma punterà a rinforzarsi non solo a centrocampo, reparto in cui José Mourinho si aspetta un colpo da 90

Dopo una prima stagione più complicata del previsto per José Mourinho al timone della Roma, il tecnico portoghese si aspetta grandi manovre dal mercato in vista della prossima estate. I piani della società sono certamente ambizioni, ma la rosa giallorossa ha evidentemente bisogno di nuovi rinforzi.

Per la nuova stagione, obiettivo prioritario di Mourinho è quello di piazzare un super colpo a centrocampo. Ormai da diversi anni la Roma ricerca disperatamente un regista di livello internazionale e, dopo aver più volte sfiorato Granit Xhaka, non può concedersi altri tentativi a vuoto. Ma non solo, perché nella rosa giallorossa vi sono dei reparti che andrebbero allungati con alternative di livello, come denunciato più volte pubblicamente dallo stesso allenatore portoghese nella prima metà di stagione, prima che arrivassero in soccorso Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Per l’estate, ad esempio, non è da escludere l’assalto ad un vice Abraham, a causa di una prima annata in penombra di Shomurodov nella capitale.

Calciomercato Roma, torna di moda il gigante Sasa Kalajdzic

Obiettivo già nei radar del club giallorosso la scorsa estate, Sasa Kalajdzic potrebbe essere il profilo ideale per l’attacco della Roma. La titolarità di Tammy Abraham dopo una prima annata estremamente positiva non è in discussione, ma per aumentare il livello di competitività della rosa una attaccante del calibro dell’austriaco darebbe una grande mano. Alto 2 metri, il centravanti di proprietà dello Stoccarda è tornato nei radar della Roma.

Come riportato da ‘Kicker’, la società capitolina avrebbe già avviato i primi contatti con l’agente, inserendosi in una corsa serrata per il classe 1997. Da registrare anche la concorrenza di grandi club come Bayern Monaco, Dortmund, Lipsia, Tottenham e West Ham. La valutazione finale non dovrebbe andare oltre i 20 milioni di euro, a causa del contratto in scadenza il 30 giugno 2023.