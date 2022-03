Silenzio sul rinnovo | Il big è ormai prossimo all'addio

Tanti i big della Serie A ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno: è silenzio sul rinnovo. Le ultime

Tutte le big di Serie A sono alle prese con la questione rinnovi: dalla Juventus con Dybala e non solo a Inter e Milan, rispettivamente con Brozovic e Perisic e Kessie e Romagnoli.

“Il giocatore è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”. Prima di Milan-Inter di Coppa Italia, Paolo Maldini è tornato a parlare così del futuro di Franck Kessie dopo le ultime voci sul Barcellona. È nella stessa situazione contrattuale dell’ivoriano anche il capitano, Alessio Romagnoli: il difensore rossonero non ha ancora un accordo per il rinnovo e la trattativa sembra piuttosto complicata.

Calciomercato Milan, lontano il rinnovo di Alessio Romagnoli

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo del capitano rossonero è sempre più improbabile. Il giocatore percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro che la dirigenza vuole dimezzare, arrivando a non più di 2 milioni e 800mila euro. Ma la proposta non è stata ancora accettata dal difensore e l’impressione è che il divorzio sia ormai l’unica soluzione. Troppa la distanza economica tra le due parti: l’addio a zero di Romagnoli è sempre più probabile.