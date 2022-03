Super colpo per Pioli | Corsa a due per la difesa del Milan

Il Milan insegue lo scudetto e la finale di Coppa Italia, sul mercato Maldini è al lavoro per consegnare un top player in difesa a Pioli

Il derby di Coppa Italia non ha regalato le stesse emozioni di quello in campionato, ma i rossoneri restano ancora in corsa per raggiungere la finale del torneo: la sfida all’Inter riparte dallo scudetto e dal mercato.

Anche in questa stagione la dirigenza sta apprezzando il lavoro di Stefano Pioli, che tra le squadre di testa è quello che ha dovuto fronteggiare il maggior numero di assenze tra infortuni e altro. Nonostante questo il tecnico emiliano sta mantenendo il Milan in corsa per lo scudetto: come premio la dirigenza meneghina vorrebbe regalargli un grande difensore nel mercato estivo. Corsa a due per la retroguardia rossonera.

Calciomercato Milan, corsa a due in difesa | Botman o Bremer per Pioli

Non è un mistero che il grande obiettivo dei rossoneri per il prossimo mercato è quello di portare nel capoluogo lombardo un difensore che possa sistemare il reparto per molti anni. Il primo nome sulla lista di Paolo Maldini, già dal mercato invernale, è quello di Sven Botman: secondo quanto riportato sulla ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale olandese avrebbe già scelto il Milan e la sua priorità in estate sarà per la destinazione italiana. Su Botman potrebbe esserci molta concorrenza, con i meneghini che hanno già un’intesa di massima col giocatore e ora dovrebbero trovare l’accordo con il Lille.

Nel caso in cui le trattative con il club transalpino si dovessero mettere male, i rossoneri avrebbero già un’alternativa in mente. Come rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, il Milan rimane vigile su Gleison Bremer e sarebbe disposto a partecipare alla bagarre con Inter, Juve e diversi club esteri. Il brasiliano anche quest’anno si è confermato tra i migliori centrali sul panorama europeo e rappresenta la grande alternativa a Botman per Maldini e Massara.