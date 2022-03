Calciomercato Juventus, obiettivo difesa | Il rinforzo è targato de Ligt

Missione difesa per la Juventus che pensa anche alla prossima stagione quando tra de Ligt, e non solo, andrà inserito quanto meno un nuovo centrale

La Juventus è divisa tra il presente e il futuro con diversi obiettivi ancora sul tavolo. Prima di tutto il campionato dove la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi passi falsi per riuscire ad arrivare tra le prime quattro in classifica e consolidare quindi la propria partecipazione alla prossima Champions League, condizione imprescindibile anche a livello economico per la sessione di calciomercato estiva. Un passaggio fondamentale fermo restando l’importanza delle altre porte ancora aperte in questa annata: la Coppa Italia e soprattutto l’ottavo di finale di ritorno da giocare nell’attuale Champions.

In ottica futura invece la dirigenza della Juventus lavora sui rinnovi, senza dimenticare quanto potrebbe accadere in estate tra entrate ed uscite. Tra i reparti maggiormente in fermento senza alcun dubbio la difesa, vista l’emergenza che risiede attualmente tra i centrali, soprattutto proiettati al futuro. Chiellini e Bonucci sono avanti con l’età ed hanno diversi acciacchi fisici, de Ligt è il grande pilastro sul quale però ci sono sempre voci di mercato ed un eventuale ‘rinnovo tattico’, mentre Rugani è spesso lontano dai campi.

Calciomercato Juventus, serve un centrale ad Allegri: Akè con de Ligt

Al netto di quanto accadrà alla fine con de Ligt, alla Juventus servirà quindi almeno un nuovo centrale di difesa per ringiovanire il reparto ed allungare le possibilità di rotazioni importanti per Allegri. Tra i nomi che potrebbero stuzzicare la società bianconera, oltre a Ronald Araujo del Barcellona protagonista di un intreccio a distanza con de Ligt, potrebbe anche rientrare Nathan Akè, difensore classe 1995 dalla buona esperienza internazionale e dal discreto talento, che però non ha avuto fortuna nella sua avventura al Manchester City.

Tantissima panchina con Guardiola quest’anno, con appena 9 presenze in Premier e 18 tra tutte le competizioni senza impressionare particolarmente. La scintilla con la squadra inglese non scocca e nonostante i 40 milioni di sterline spesi per portarlo ad Ethiad, il City potrebbe cederlo in estate anche per soddisfare la volontà del ragazzo di giocare con maggiore continuità. Di piede mancino e olandese come de Ligt potrebbe avere la benedizione proprio del connazionale che ben lo conosce e potrebbe garantire per le sue qualità. Il prezzo naturalmente visto lo scarso impiego è al ribasso e non supererebbe una valutazione di 25/30 milioni di euro.