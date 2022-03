Addio Inter e nuova avventura: l’annuncio del giocatore

Il calciatore si prepara a lasciare l’Inter. Sui social arriva l’annuncio sulla prossima squadra: ecco il messaggio che guarda avanti

Un ricco stipendio, circa sei milioni di euro netti a stagione, ma un rendimento davvero non all’altezza. L’avventura all’Inter di Arturo Vidal, voluto fortemente da Antonio Conte, non è certo esaltante.

Il centrocampista cileno, che il prossimo 22 maggio compirà 35 anni, anche quest’anno sta deludendo le attese. Per Simone Inzaghi l’ex Barcellona non è un titolare ma rappresenta quasi sempre il primo cambio di Barella e Calhanoglu.

In stagione Vidal ha così collezionato ventinove presenze, diciannove di queste in Serie A, per un totale di 981 minuti. Sono arrivati anche due gol, contro lo Sheriff e il Genoa, e quattro assist. Numeri non certo esaltanti che non giustificano l’importante stipendio.

Il futuro di Vidal è ancora tutto da scrivere. Va capito se sarà ancora all’Inter ma nel frattempo sui propri social il giocatore, guarda avanti, a quando lascerà i nerazzurri. Con un video postato sul proprio profilo Instagram, Vidal chiede ai suoi followers in quale paese sarà la prossima squadra, per la quale giocherà.

Calciomercato Inter, tra certezze e dubbi: il centrocampo nerazzurro

Il centrocampo dell’Inter il prossimo anno perderà certamente Matias Vecino, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. Dubbi, invece, ci sono in merito al futuro di Roberto Gagliardini, che ha un accordo con i nerazzurri fino al 2023. Se dovesse arrivare un’offerta verrà certamente valutata.

Non si muoveranno, invece, Hakan Calhanoglu e Barella, punti fermi della squadra di Simone Inzaghi, al pari di Marcelo Brozovic, per il quale si aspetta solo l’annuncio ufficiale sul rinnovo. Per quanto riguarda gli acquisti, il primo nome in cima alla lista è quello di Frattesi, che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo. Come è noto, l’idea di Beppe Marotta sarebbe quella di acquistare il centrocampista insieme a Gianluca Scamacca. Un doppio affare, che porterebbe l’Inter a spendere parecchi soldi, sui 50/60 milioni di euro, ma la cifra da destinare alle casse dei neroverdi potrebbe esser meno, grazie all’inserimento del cartellino di alcuni giovani nerazzurri.